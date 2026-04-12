Eğirdir'de Yalnız Yaşayan Adam Ölü Bulundu

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yalnız yaşayan İsmail Özcan (80), evinde ölü bulundu.

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Eğirdir ilçesi İstasyon Mahallesi Altın Sokak'ta bulunan Begüm Apartmanı'nın zemin katında meydana geldi. Yaklaşık 1 haftadır kendisini görmediklerini belirten ev sahibi Murat Soylu, yalnız yaşayan İsmail Özcan'ın telefonlara da cevap vermemesi üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Savcının talimatıyla kapı itfaiye ekipleri tarafından açıldı. İçeri giren ekipler, Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İsmail Özcan'ın cenazesi Eğirdir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.