Eğirdir Gölü'nde ot temizleme çalışmaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğirdir Gölü'nde ot temizleme çalışmaları başladı

Geniş Video İzle

Eğirdir Gölü'nde kötü görüntülere ve kokuya neden olan yosunlar ve otlar, ot biçme makinasıyla temizlenmeye başlandı. Eğirdir Belediye Başkanı ve EKO-BİR Başkanı Mustafa Özer, gölün temizlenmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

19.07.2024 14:02  Güncelleme: 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğirdir Gölü üzerindeki yosunlar ve otlar temizlenmeye başladı

ISPARTA - Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü'nde, kötü görüntülere ve kokuya neden olan göl üzerindeki yosunlar ot biçme makinası ile temizlenmeye başladı.

Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eğirdir Gölü'nde otla mücadele etmek için Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Başkanlığınca ot biçme makinası alındı. 17 Temmuz tarihinde vinç yardımıyla Eğirdir Gölüne indirilen ot biçme makinası, yapılan teknik çalışmalar sonucunda bugün çalıştırıldı ve gölün yüzeyindeki otlar temizlenmeye başladı. Eğirdir Limanı kıyı şeridinde başlayan ot temizleme çalışması, gölün her tarafında yapılacak.

Göl temizliği yapılarak Eğirdir Gölünün hem fiziki, hem de kimyevi olarak kirlenmesinin önüne geçileceğini belirten Eğirdir Belediye Başkanı ve EKO-BİR Başkanı Mustafa Özer, " EKO-BİR olarak gölümüzdeki otlanmanın temizlenmesi için almış olduğumuz ot temizleme teknemiz bugün itibariyle göreve başladı. Başta Eğirdir'imize ve Eğirdir Gölü kıyısına yerleşim birimlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu ot temizliği ile beraber Eğirdir Gölümüzün su seviyesinin yükseltilmesi ile alakalı olarak Eğirdir Gölümüzün hem fiziki hem de kimyevi olarak kirlenmesinin önlenmesinin önüne geçebilmek adına mutluyuz. Bizim önceliğimiz her zaman Eğirdir Gölümüz. Eğirdir gölümüzü temizlemek için, Eğirdir Gölümüzü korumak ve yaşatmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Eğirdir Gölümüzle ilgili duyarlı davranan tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize ve tarımla uğraşan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Önceliğimiz her zaman Eğirdir Gölü olacak" dedi.

Eğirdir Gölü\'nde ot temizleme çalışmaları başladı
Kaynak: İHA

Mustafa Özer, Eğirdir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'nde ot temizleme çalışmaları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:32 MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik MUSİAD: Sorunların kalıcı çözümü yerli siber güvenlik
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:17:41. #1.13#
SON DAKİKA: Eğirdir Gölü'nde ot temizleme çalışmaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement