Eğirdir Gölü\'nde ot temizleme çalışmaları başladı

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Eğirdir Gölü üzerindeki yosunlar ve otlar temizlenmeye başladı

ISPARTA - Türkiye'nin dördüncü büyük gölü Eğirdir Gölü'nde, kötü görüntülere ve kokuya neden olan göl üzerindeki yosunlar ot biçme makinası ile temizlenmeye başladı.

Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Eğirdir Gölü'nde otla mücadele etmek için Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği Başkanlığınca ot biçme makinası alındı. 17 Temmuz tarihinde vinç yardımıyla Eğirdir Gölüne indirilen ot biçme makinası, yapılan teknik çalışmalar sonucunda bugün çalıştırıldı ve gölün yüzeyindeki otlar temizlenmeye başladı. Eğirdir Limanı kıyı şeridinde başlayan ot temizleme çalışması, gölün her tarafında yapılacak.

Göl temizliği yapılarak Eğirdir Gölünün hem fiziki, hem de kimyevi olarak kirlenmesinin önüne geçileceğini belirten Eğirdir Belediye Başkanı ve EKO-BİR Başkanı Mustafa Özer, " EKO-BİR olarak gölümüzdeki otlanmanın temizlenmesi için almış olduğumuz ot temizleme teknemiz bugün itibariyle göreve başladı. Başta Eğirdir'imize ve Eğirdir Gölü kıyısına yerleşim birimlerimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu ot temizliği ile beraber Eğirdir Gölümüzün su seviyesinin yükseltilmesi ile alakalı olarak Eğirdir Gölümüzün hem fiziki hem de kimyevi olarak kirlenmesinin önlenmesinin önüne geçebilmek adına mutluyuz. Bizim önceliğimiz her zaman Eğirdir Gölümüz. Eğirdir gölümüzü temizlemek için, Eğirdir Gölümüzü korumak ve yaşatmak için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Eğirdir Gölümüzle ilgili duyarlı davranan tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize ve tarımla uğraşan hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Önceliğimiz her zaman Eğirdir Gölü olacak" dedi.