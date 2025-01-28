Eğirdir Gölü'ne 60 milyon metreküp su taşınıyor - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'ne 60 milyon metreküp su taşınıyor

Kuraklık nedeniyle tehdit altındaki Eğirdir Gölü için 9 maddelik eylem planı hazırlandı.

28.01.2025 22:12
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Kuraklık alarmı veren Eğirdir Gölü'ne 60 milyon metreküp su taşınacak

- Vali Abdullah Erin: "İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle göl ciddi tehdit altında"

ISPARTA - Kuraklık ve iklim değişikliği nedeniyle tehdit altındaki Eğirdir Gölü'nün korunması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 9 maddelik bir eylem planı hazırlandı. Isparta Valisi Abdullah Erin, bu plan kapsamında göldeki sucul bitkilerin temizlenmesi, dip çamurunun arındırılması ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da destekleriyle Aksu ilçesinden Eğirdir Gölü'ne 60 milyon metreküp su aktarılması gibi çalışmaların yürütüleceğini bildirdi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, geçtiğimiz gün Eğirdir ilçesine gerçekleştirdiği ziyarette hem esnafla buluştu hem de gölün korunmasına yönelik çalışmaları yerinde inceledi. Vali Erin, bir sosyal tesiste basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Eğirdir Gölü'nün sadece Isparta'nın değil, tüm Türkiye'nin stratejik bir kaynağı olduğuna dikkat çekti. Gölün hem içme suyu hem de tarımsal sulama için kritik öneme sahip olduğunu belirten Vali Erin, iklim değişikliği ve kuraklık gibi sorunlar nedeniyle gölün ciddi tehdit altında olduğunu ifade etti.

9 maddelik eylem planı

Eğirdir Gölü'nün korunması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hazırlanan 9 maddelik eylem planı kapsamında somut projelerin hayata geçirildiğini belirten Vali Abdullah Erin, çalışmalara göl ekosistemine zarar veren sucul bitkilerin kontrol altına alınarak temizlenerek başlanacağını belirtti. Ardından göl tabanındaki çamurun arındırılarak doğal yapının iyileştirilmesi ve Aksu ilçesinden Eğirdir Gölü'ne su seviyesini artırmak amacıyla DSİ aracılığıyla 60 milyon metreküp su aktarılacağını duyurdu. Projenin hazırlık aşamasının 2024 yılı sonunda tamamlandığını ifade eden Vali Erin, uygulama sürecinin 2025 yılında hayata geçirildiğini açıkladı. Vali Erin, sadece devletin değil, vatandaşların da gölün korunmasında aktif rol alması gerektiğini vurguladı. Halktan çevreye duyarlı olmalarını isteyen Erin, modern sulama yöntemlerinin kullanımının su kaynaklarının sürdürülebilirliği için hayati önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü'ne 60 milyon metreküp su taşınıyor - Son Dakika

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