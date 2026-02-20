Eğirdir Gölü Yağışlarla Yeniden Birleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğirdir Gölü Yağışlarla Yeniden Birleşti

Eğirdir Gölü Yağışlarla Yeniden Birleşti
20.02.2026 13:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuraklık nedeniyle ikiye bölünen Eğirdir Gölü, son yağışlarla 25 cm yükselerek birleşti.

Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerek ikiye bölünen Isparta'daki Eğirdir Gölü, son günlerde etkili olan yağışlarla 25 santimetre yükselerek yeniden birleşti.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) Müdürü Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu, AA muhabirine, Eğirdir Gölü havzasında son yağışların gölün düşüş trendini tersine çevirdiğini söyledi.

Uzunmehmetoğlu, son yağışlar ve su girişleriyle birlikte Eğirdir Gölü'nde yaklaşık 25 santimetrelik bir yükselme olduğunu belirterek, "Bu artış, yaklaşık 115 milyon metreküp suya tekabül etmekte. Şu anda gölün su kotu yaklaşık 913,50 seviyelerinde." bilgisini verdi.

Gölün geçen yıl 9 Eylül'de ikiye bölündüğünü hatırlatan Uzunmehmetoğlu, bu artışla hidrolik bağlantının yeniden sağlanarak Eğirdir'in artık iki ayrı göl formunda olmadığını vurguladı.

Göldeki su kritik seviyenin altında

"Bu durum ekosistemin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir veri." diyen Uzunmehmetoğlu, son yağışların göle taze su girişi sağlayarak bölge halkının da yüzünü güldürdüğünü ifade etti."

Vatandaşların suyu bilinçli kullanmasının önemine vurgu yapan Uzunmehmetoğlu, "Halen Eğirdir Gölü için belirlenmiş kritik seviyenin yaklaşık 1,2 metre kadar altındayız. Yaz aylarında gerçekleşebilecek sıcaklık artışları, buharlaşma ve suya olan talep nedeniyle yükseliş trendi tekrar terse dönebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Eğirdir, Isparta, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğirdir Gölü Yağışlarla Yeniden Birleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor 16 bin kişi işsiz kalacak Gıda devi kapsamlı küçülmeye gidiyor! 16 bin kişi işsiz kalacak
ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz ABD Başkanı Donald Trump: İran ile 10 gün içinde belki bir anlaşma yapabiliriz
İsmet Taşdemir, ’’Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık’’ deyip takımına isyan etti İsmet Taşdemir, ''Herkesin çantada keklik gördüğü maçı kazanamadık'' deyip takımına isyan etti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir?
Burası İngiltere değil Türkiye Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest Burası İngiltere değil Türkiye! Nottingham Forest taraftarına tartışılan jest
Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı Evinin bahçesine 40 metrelik kuyu açtı, sebebi jandarmayı dahi şaşırttı

14:42
Nottingham Forest oyuncusundan Fener’e olay sözler
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler
14:32
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
Cebinde 735 doları olan bu ülkede artık milyarder sayılıyor
14:22
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
Baba-oğul 6 gün arayla öldü
14:08
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade veriyor
14:03
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı
ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
13:14
Okulda cıva zehirlenmesi Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Okulda cıva zehirlenmesi! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 15:04:28. #7.11#
SON DAKİKA: Eğirdir Gölü Yağışlarla Yeniden Birleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.