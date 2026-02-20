Eğirdir Gölü Yağışlarla Yeniden Birleşti

Kuraklık nedeniyle su seviyesi düşerek ikiye bölünen Isparta'daki Eğirdir Gölü, son günlerde etkili olan yağışlarla 25 santimetre yükselerek yeniden birleşti.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) Müdürü Dr. Oğuz Yaşar Uzunmehmetoğlu, AA muhabirine, Eğirdir Gölü havzasında son yağışların gölün düşüş trendini tersine çevirdiğini söyledi.

Uzunmehmetoğlu, son yağışlar ve su girişleriyle birlikte Eğirdir Gölü'nde yaklaşık 25 santimetrelik bir yükselme olduğunu belirterek, "Bu artış, yaklaşık 115 milyon metreküp suya tekabül etmekte. Şu anda gölün su kotu yaklaşık 913,50 seviyelerinde." bilgisini verdi.

Gölün geçen yıl 9 Eylül'de ikiye bölündüğünü hatırlatan Uzunmehmetoğlu, bu artışla hidrolik bağlantının yeniden sağlanarak Eğirdir'in artık iki ayrı göl formunda olmadığını vurguladı.

Göldeki su kritik seviyenin altında

"Bu durum ekosistemin sürdürülebilirliği açısından oldukça önemli bir veri." diyen Uzunmehmetoğlu, son yağışların göle taze su girişi sağlayarak bölge halkının da yüzünü güldürdüğünü ifade etti."

Vatandaşların suyu bilinçli kullanmasının önemine vurgu yapan Uzunmehmetoğlu, "Halen Eğirdir Gölü için belirlenmiş kritik seviyenin yaklaşık 1,2 metre kadar altındayız. Yaz aylarında gerçekleşebilecek sıcaklık artışları, buharlaşma ve suya olan talep nedeniyle yükseliş trendi tekrar terse dönebilir." diye konuştu.