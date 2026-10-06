Eğitim-Bir-Sen Başkanı Yalçın, Başakşehir saldırısına \'Sözün bittiği yerdeyiz\' dedi

(ANKARA) - Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Sözün bittiği yerdeyiz. İstanbul Başakşehir'de bir okulumuzda öğrencilerimize yönelik yaşanan saldırı haberiyle yüreklerimiz bir kez daha kavruldu" ifadelerini kullandı.

Memur-Sen Konfederasyonu ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıya ilişkin, "Hüznümüz derin, sorumluluğumuz ağır" başlığıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ali Yalçın, şunları kaydetti:

"Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Manisa ve şimdi İstanbul... Sözün bittiği yerdeyiz. İstanbul Başakşehir'de bir okulumuzda öğrencilerimize yönelik yaşanan saldırı haberiyle yüreklerimiz bir kez daha kavruldu. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, tüm ailelerimiz ve eğitim camiamızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum."