Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü'den Öğretmene Şiddet Açıklaması - Son Dakika
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Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü'den Öğretmene Şiddet Açıklaması

Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü\'den Öğretmene Şiddet Açıklaması

Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü, darp edilen öğretmene ilişkin yaptığı açıklamada, öğretmenlere yapılan şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek, eğitimcilere yönelik şiddeti kınadıklarını ifade etti. Önlü, saldırının tüm öğretmenlere ve eğitim camiasına yapıldığını vurgulayarak, öğretmenlerin korunması ve faillerin adalet önünde hesap vermesi için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

08.05.2024 15:27  Güncelleme: 15:28
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Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü, darp edilen öğretmene ilişkin açıklama yaptı.

Önlü, yaptığı açıklamada, öğretmenlere yapılan şiddet eyleminin kabul edilemez olduğunu aktararak, eğitimcilere yönelik şiddeti kınadıklarını belirtti.

Öğretmene yapılan çirkin davranışı kınadıklarını belirten Önlü, şunları kaydetti:

"Kozluk ilçesinde şiddete uğrayan öğretmenimizin, öğrencimizin ve diğer öğrenci ve öğretmenlerin ciddi bir travma yaşadıkları aşikardır. Burada yapılan saldırı bütün öğretmenlere ve eğitim camiasına yapılmıştır. Çocuklarımızı, umudumuzu, geleceğimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz her bakımdan korunmalı, etkinleştirilmelidir. Bu ve benzeri olaylara asla duyarsız kalmayacağız. Bu menfur olayın takipçisi olacağız. Olayın faillerinin hukuk önünde hesap vermesi için her türlü çalışmayı yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü'den Öğretmene Şiddet Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitim Bir Sen Batman Şube Başkanı Şehmus Önlü'den Öğretmene Şiddet Açıklaması - Son Dakika
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