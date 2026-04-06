Eğitim-Bir-Sen, Gazze İçin Filistin\'e Yolcu Gönderdi

EĞİTİM-Bir-Sen, Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen uluslararası sivil toplum girişimine katılan temsilcilerini İspanya'ya uğurladığını açıkladı. Yaklaşık 200 ülkeden sivil toplum kuruluşunun ortaklığıyla organize edilen ve 'Özgürlük ve Sumud Filosu' olarak adlandırılan girişimin Barcelona'da bir araya geleceği bildirildi.

Memur-Sen Genel Merkezi önünde düzenlenen törende, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, genel başkan yardımcıları, sendika genel merkez ve şube yöneticileri, Özgürlük ve Sumud Filosu yolcusu başkanları ve aileleri ile Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) sözcüleri hazır bulundu.

Ali Yalçın, buradaki konuşmasında yaklaşık 200 geminin bu büyük insani girişimde yer almasının beklendiğini belirtti. Filoda, Memur-Sen il temsilciliği görevi de bulunan Eğitim-Bir-Sen şube başkanlarının ve Eğitim-Bir-Sen genel başkan yardımcısının da yer alacağını belirten Yalçın, "Sumud Filosu, Gazze'nin özgürlüğü, Gazzeli çocuklara eğitim yardımlarının ulaştırılması, bölgedeki sağlık sorunlarının dünya kamuoyuna bir kez daha güçlü şekilde haykırılabilmesi için büyük önem taşıyor. Filoda, Memur-Sen'imizin hassasiyetini, Türkiye'deki insanlarımızın duyarlılığını ve dünya kamuoyunun farkındalığını temsil edecek arkadaşlarımızdan Allah razı olsun. Eğitim-Bir-Sen olarak Filistin halkının sesi olmak adına birçok eylem ve etkinlik gerçekleştirdik. Bu çabayı Özgürlük ve Sumud Filosu ile uluslararası alana taşıyacağız. Şimdi Özgürlük ve SUMUD Filosu'ndan bir kez daha dünyaya sesleneceğiz. İnanıyorum ve ümit ediyorum ki; Özgürlük Filosu'ndaki her arkadaşımız, oradaki her insan, dili, dini, dünya görüşü farklı olsa da insanlık ortak paydasında bir araya gelecek, insan onurunun ve haysiyetinin yaşatılması için mücadele edecek ve seslerini duyurmaya çalışacak. Tüm aktivistlere buradan teşekkürlerimizi yolluyoruz ve 'var olsunlar' diyoruz.İnanıyoruz ki bu yolculukla birlikte kapılar açılacak ve insani yardımlara fırsat verilecektir, bu umutla bu amaçla yola çıkıyor arkadaşlarımız" dedi.