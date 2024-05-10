Eğitim-Bir-Sen, Öğretmen Cinayetini Protesto Ediyor

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Mardin'in Midyat ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Midyat Hükümet Konağı önünde bir araya gelen sendika üyesi öğretmenler adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Midyat Temsilcisi Hüseyin Yücel, eğitim çalışanlarının şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte cezai müeyyide uygulanmasını, şiddete uğrayan çalışanlara da hukuki koruma sağlayacak türde yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep ettiğini söyledi.

Yücel, bu konuda bir yasal düzenleme yapılmasını beklediklerini ifade etti.