Eğitim-Bir-Sen, Öğretmen Cinayetini Protesto Ediyor - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen, Öğretmen Cinayetini Protesto Ediyor

Eğitim-Bir-Sen, Öğretmen Cinayetini Protesto Ediyor

Mardin'in Midyat ilçesinde bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülen özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın ölümü, Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği tarafından protesto edildi. Sendika üyesi öğretmenler, şiddet olaylarına karşı caydırıcı cezai müeyyide uygulanmasını ve şiddete uğrayan çalışanlara hukuki koruma sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

10.05.2024 16:59
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Mardin'in Midyat ilçesinde Eğitim-Bir-Sen Temsilciliği Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Midyat Hükümet Konağı önünde bir araya gelen sendika üyesi öğretmenler adına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen Midyat Temsilcisi Hüseyin Yücel, eğitim çalışanlarının şiddet olaylarına karşı caydırıcı nitelikte cezai müeyyide uygulanmasını, şiddete uğrayan çalışanlara da hukuki koruma sağlayacak türde yasal düzenlemelerin gerçekleştirilmesini acilen talep ettiğini söyledi.

Yücel, bu konuda bir yasal düzenleme yapılmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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