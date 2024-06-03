Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iyileştirilmesini talep etti - Son Dakika
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Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iyileştirilmesini talep etti

Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu\'nun iyileştirilmesini talep etti

Şırnak'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iyileştirilmesi talebinde bulundu. Sendika üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak taleplerini dile getirdi. Eğitim-Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, eğitimcilerin hak ve yetkilerini genişleten bir kanun tasarısının TBMM'ye getirilmesini istediklerini belirtti. Ayrıca, ek ders ücretlerinin artırılması, uzman ve başöğretmenlik kıdem sürelerinin 5 veya 10 yıl olması, 3600 ek gösterge uygulamasının hayata geçirilmesi ve kadroya geçen öğretmenlerin özlük haklarından faydalanması talepleri dile getirildi.

03.06.2024 16:45
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Şırnak'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şubesince yapılan açıklamada, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iyileştirimesi talebinde bulunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan sendika üyeleri adına konuşan Eğitim Bir-Sen İl Başkanı Abdullah Çatı, eğitimcilerin tamamını memnun edecek bir kanun tasarısının TBMM'nin gündemine getirilmesini istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitimcinin hak ve yetkilerini genişleten, ona destek olan bir içerikle Öğretmenlik Meslek Kanunu konusundaki beklenti karşılanmalıdır. Ek ders ücreti artırılmalıdır. Uzman ve başöğretmenlik kıdem süreleri söz verildiği gibi 5 veya 10 yıl olmalıdır. Birinci dereceye gelen bütün memurlara 3600 ek gösterge hayata geçirilmelidir. Kadroya geçen öğretmenler, kadrolu öğretmenliğin özlük haklarından faydalanmalıdır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitim-Bir-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iyileştirilmesini talep etti - Son Dakika

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