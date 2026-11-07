Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, CHP ziyareti eleştirilerine apolitik yanıt verdi - Son Dakika
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Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, CHP ziyareti eleştirilerine apolitik yanıt verdi

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Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, CHP ziyareti eleştirilerine apolitik yanıt verdi
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Eğitim Gücü Sen Başkanı Özat, CHP ziyareti eleştirilerine apolitik yanıt verdi
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Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, CHP ziyaretine yönelik eleştirilere, 'Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik' diyerek yanıt verdi. Özat, sendikanın apolitik olduğunu ve parti çekişmelerinin kendilerini ilgilendirmediğini belirtti.

(ANKARA) - Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, CHP'ye yaptıkları ziyarete yönelik eleştirilere ilişkin, "Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik. Orada neler yaşanır yaşanmaz bizim sorunumuz değil" dedi. Özat, "Çizgimizde herhangi bir parti seçimi yoktur. Parti çekişmeleri bizi ilgilendirmiyor" ifadelerini kullandı.

Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, siyasi partilerle gerçekleştirdikleri görüşmelere ve CHP ziyaretine yönelik eleştirilere ilişkin açıklama yaptı.

Atama bekleyen öğretmenlerin, tayin sorunlarının ve okul güvenliğinin gündemlerinde olduğunu belirten Özat, eğitim çalışanlarının sorunlarını çözmek için Meclis'te grubu bulunsun ya da bulunmasın siyasi partilerle görüştüklerini söyledi. Üyelerinin sendikayı tercih etmesinde siyasi bir yönelimlerinin bulunmamasının ve farklı partilerle görüşebilmelerinin etkili olduğunu ifade eden Özat, şöyle konuştu:

"Dün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik. Genel başkan düzeyinde karşılandık. Paylaşımımızı yaptık, biliyorsunuz takip edenler. Sonradan arkadaşlar haber verdi. Belli bir grup, bir zihniyet, 'Vay niye gidersiniz oraya?' ya bize ne bir partinin iç işinden? Biz taraf mıyız? Biz siyasi partinin içerisindeki iç çatışmalar veya mücadelesi bizi ilgilendirir mi? Biz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik. Orada neler yaşanır yaşanmaz bizim sorunumuz değil."

CHP'nin Meclis'teki bütçe görüşmelerinde temsilcilerinin bulunduğunu ve konuşmalar yaptıklarını belirten Özat, engelli çalışanlardan atama bekleyenlere kadar çeşitli kesimlerin sorunlarını içeren bir dosyayı partiye sunduklarını, taleplerini sözlü olarak da ileterek konuların takip edilmesini istediklerini anlattı.

Ziyarete yönelik eleştirilere tepki gösteren Özat, şunları söyledi:

"Geçen hafta YENİ Parti'deydik. Bütçe görüşmeleriyle ilgili sağ olsunlar bizi çağırdılar. Görüşlerimizi istediler, dosyamızı verdik. Ona niye laf atılmıyor? Haftaya AK Parti'de görüşmelerimiz olacak. İYİ Parti'yle görüşmeler yapıyoruz. Biz diğer sendikalar gibi siyasi değiliz arkadaşlar."

Demokrat Parti'ye de gideceklerini, Yeniden Refah Partisi'ni de ziyaret ettiklerini belirten Özat, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu değerlerine saygı gösteren siyasi partilerle görüşeceklerini ifade etti.

"KİMSE BİZİ BİR YERLERE ÇEKMEYE ÇALIŞMASIN"

Eğitim Gücü Sen'in apolitik bir sendika olduğunu vurgulayan Özat, eğitim ve öğretmenlerin sorunlarının çözümü için taleplerini her platformda dile getireceklerini belirtti. Sendikadan istifa edeceğini veya üye olmaktan vazgeçtiğini söyleyen bazı kişilerin öğretmen dahi olmadığını tespit ettiklerini öne süren Özat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim siyasi bir boyutumuz yok. Üyelerimiz bunu çok iyi biliyor. Eğitim Gücü Sen, kurulduğu günden itibaren çizgisi bellidir. Üyeleri güvenmektedir. Çizgimizde herhangi bir parti seçimi yoktur. Parti çekişmeleri bizi ilgilendirmiyor. Kendi sorunlarıdır. Biz eğitim çalışanlarının her platformda sesini duyurmaya, taleplerini iletmeye devam edeceğiz. Kimse bizi bir yerlere çekmeye çalışmasın."

Kaynak: ANKA
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