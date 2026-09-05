Eğitim-İş, norm kadro atamalarının öğrenci sayısına göre güncellenmesi için MEB'e başvurdu - Son Dakika
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Eğitim-İş, norm kadro atamalarının öğrenci sayısına göre güncellenmesi için MEB'e başvurdu

Eğitim-İş, norm kadro atamalarının öğrenci sayısına göre güncellenmesi için MEB\'e başvurdu
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Eğitim-İş, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atama ve yer değiştirme sürecinin güncel öğrenci sayıları ve fiili ihtiyaçlara göre yeniden değerlendirilmesi için MEB'e başvurdu. Sendika, şeffaf bir sistem kurulmasını, etkili itiraz hakkı tanınmasını ve yeni bir takvim oluşturulmasını talep etti.

(ANKARA) - Eğitim-İş, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin atama ve yer değiştirme sürecinin güncel öğrenci sayıları ile fiili ihtiyaçlar esas alınarak yeniden değerlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) başvurdu. Sendika, öğretmenlere etkili itiraz hakkı tanınmasını ve işlemler için yeni bir takvim oluşturulmasını istedi.

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay imzasıyla MEB'e gönderilen yazıda, Personel Genel Müdürlüğü'nün Ağustos 2026 tarihli duyurusunda, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin belirlenmesine ilişkin işlemlerin 25-31 Ağustos arasında yapılacağı, atamaların ise 8 Eylül'de gerçekleştirileceğinin açıklandığı hatırlatıldı.

Öğrenci sayıları kesinleşmeden; okul kurulu toplantıları, eğitim öğretim yılı planlamaları, sınıf rehber öğretmenliklerinin belirlenmesi ve seçmeli ders görevlendirmeleri tamamlanmadan norm kadroların güncellendiği belirtilen yazıda, bunun eğitim kurumlarında sorunlara yol açtığı ifade edildi.

"GERÇEKTE BULUNMAYAN NORM FAZLALIĞI OLUŞTU"

Özellikle 1, 5 ve 9'uncu sınıf kayıtlarının tamamlanmasının ardından öğrenci sayılarında yaşanan değişikliklerin birçok okulun norm kadrosunu yeniden etkilediği kaydedilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi:

"Bu durum, bazı okullarda gerçekte bulunmayan norm ihtiyacının veya norm kadro fazlalığının oluşmasına neden olmuş; okul yönetimleri ortaya çıkan sorunların giderilmesi amacıyla Ek-5 formlarıyla sürecin yeniden değerlendirilmesini talep etmek zorunda kalmıştır.

Eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, güncel ve fiili ihtiyaçları tam olarak yansıtmayan veriler üzerinden yürütülen bu sürecin öğretmenler açısından telafisi güç mağduriyetlere yol açmaması için sağlıklı ve gerçek ihtiyaçları esas alan bir planlama yapılması gerekmektedir."

EĞİTİM-İŞ'İN BEŞ TALEBİ

Sendika, MEB'den şu düzenlemelerin yapılmasını talep etti:

"Norm kadro hesaplamaları, güncel öğrenci sayıları ve fiili ihtiyaçlar esas alınarak yeniden gözden geçirilmelidir.

Olası mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi amacıyla norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerine ilişkin yeni ve sağlıklı bir takvim oluşturulmalıdır.

Norm kadro güncellemeleri; öğretmenlerin süreci takip edebileceği, gerekçeleri görebileceği ve gerektiğinde itiraz edebileceği şeffaf ve denetlenebilir bir sistem üzerinden yürütülmelidir.

Her öğretmen, hangi gerekçe ve hesaplama sonucunda norm kadro fazlası olarak belirlendiğini; alanındaki ihtiyaçları, kontenjanları ve hizmet puanı sıralamalarını açık ve anlaşılır biçimde görebilmelidir.

Norm kadro hesaplamalarında yapılan hatalara karşı öğretmenlere etkili bir itiraz hakkı tanınmalı, yapılan itirazlar objektif, şeffaf ve hukuka uygun biçimde değerlendirilmelidir."

Yazıda, eğitim öğretim yılının sağlıklı başlayabilmesi ve öğretmenlerin mağduriyet yaşamaması için norm kadro belirleme ve norm fazlası öğretmenlerin yer değiştirme süreçlerinin güncel ve gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi istendi.

Kaynak: ANKA

Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş, norm kadro atamalarının öğrenci sayısına göre güncellenmesi için MEB'e başvurdu - Son Dakika

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