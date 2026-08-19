Eğitim-İş'ten 2026 Genelgesine Tepki - Son Dakika
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Eğitim-İş'ten 2026 Genelgesine Tepki

Eğitim-İş\'ten 2026 Genelgesine Tepki
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Eğitim-İş, 2026/70 genelgesinin öğretmenleri denetlediğini ve sorunları çözmediğini belirtti.

(ANKARA) - Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026/70 sayılı "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" Genelgesi'ne tepki göstererek, düzenlemenin eğitimin yapısal sorunlarına çözüm üretmek yerine öğretmen üzerindeki denetimi artırdığını savundu.

Eğitim-İş Genel Merkezinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026/70 sayılı '2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler' Genelgesi, eğitimin kronikleşmiş sorunlarına çözüm üretmek yerine öğretmeni daha fazla denetleyen, eğitim süreçlerini merkezi talimatlarla kuşatan ve yönetmeliklerle düzenlenmiş alanlarda dahi genelge yoluyla yeni yükümlülükler yaratmaya çalışan bir anlayışın ürünüdür. Genelge, eğitimde farklılıkları ve özgünlüğü esas almak yerine öğretmeni ve öğrenciyi dar kalıplara sıkıştıran, tek tip öğretmen ve tek tip öğrenci anlayışını dayatan; eğitim sisteminin yapısal sorunlarından doğan sorumluluğu ise Bakanlığın üzerinden alarak öğretmenin ve öğrencinin omuzlarına yükleyen bir yaklaşımı yansıtmaktadır.

Bakanlık, öğretmenin yoksullaşmasını, okulların personel açığını, kalabalık sınıfları, öğretmen açığını, ücretli öğretmenlik ayıbını, eğitimde eşitsizliği ve giderek ağırlaşan çalışma koşullarını çözmek yerine, öğretmenin önlüğünden telefonuna, veliyle görüşmesinden kullanacağı dijital platforma, görev yapacağı okuldan görev yapacağı alana kadar uzanan bir müdahale ve denetim düzeni kurmaya çalışmaktadır.

Genelgenin bütününe hakim olan 'tavizsiz', 'zorunlu', 'istisnasız', 'kesinlikle', 'ivedilikle', 'hiçbir şekilde' gibi ifadeler de Bakanlığın eğitim çalışanlarıyla birlikte yönetme anlayışından giderek uzaklaştığını göstermektedir. Eğitim, emir-komuta zinciri içerisinde yürütülecek mekanik bir faaliyet değildir. Öğretmen de Bakanlığın her yeni politikasını sorgulamadan uygulamakla yükümlü bir talimat memuru değildir. Eğitim-İş olarak, hukuku genelgelerle aşmaya, öğretmenin mesleki özerkliğini idari talimatlarla daraltmaya ve öğretmeni itibarsızlaştırmaya, okulları güncel siyasi politikaların uygulama alanına dönüştürmeye yönelik hiçbir girişime sessiz kalmayacağız."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim-İş'ten 2026 Genelgesine Tepki - Son Dakika

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