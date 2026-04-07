Eğitim-İş'ten Bakanlığa Tepki

07.04.2026 10:33
Eğitim-İş, Atatürk'e Mektup yarışmasının engellenmesini eleştirerek destek çağrısı yaptı.

(ANKARA) - Eğitim-İş Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın  "Gençlerden Atatürk'e Mektup" yarışmasının okullarda duyurulmasını "yönergeye uygun olmadığı" gerekçesiyle engellemek istendiğini belirterek, "Bu ideolojik kararı tanımıyor, yarışmamızı bu anlayışa rağmen düzenliyor, herkesi bu etkinliğimize destek vermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

Eğitim-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında geleneksel olarak düzenlenen "Gençlerden Atatürk'e Mektup" yarışması için gerekli belgelerin 18 Şubat 2026 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'na iletildiği bildirildi. Açıklamada, Bakanlığın "şartnamenin yönergeye uygun olmadığı" gerekçesiyle yarışmanın okullarda duyurulmasına izin vermediği, ancak gönderilen resmi yazıda eksikliklerin ne olduğunun belirtilmediği ifade edildi.

Eğitim-İş açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş uygulamalarına da atıfta bulunularak, "Okulların kapılarını yandaş sendikalara sonuna kadar açan, gerici vakıf ve derneklerle günaşırı protokoller imzalayan Bakanlık; bu yapıların faaliyetleri söz konusu olduğunda yönergeleri esnetebildiğini defalarca göstermiştir. Demek ki istendiğinde çözüm vardır; konu Atatürk olunca ise 'yönerge' bir anda engel haline getirilmektedir. Aynı esneklik ve çözüm üretme iradesi nedense Atatürk'ü anmaya gelince ortadan kaybolmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevinin öğrencileri Atatürk'ün aydınlanmacı mirasından uzaklaştırmak değil, laik ve bilimsel eğitimi savunmak olduğu kaydedilen açıklamada, "Tüm engelleme çabaları nafiledir. Gençlerin Atatürk'e olan sevgisi hiçbir yasakçı anlayışa tabi değildir. Bu ideolojik kararı tanımıyor, yarışmamızı bu anlayışa rağmen düzenliyor, herkesi bu etkinliğimize destek vermeye çağırıyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

