Eğitim Sen'den İstanbul Bilgi Üniversitesi Açıklaması

(ANKARA) - Eğitim Sen, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasıyla öğrencilerin "Diplomamız ne olacak", eğitim ve bilim emekçilerinin ise "İşimizi, emeğimizi, ekmeğimizi kaybeder miyiz" endişesiyle baş başa bırakıldığını belirterek, "Üniversiteler şirket değildir, eğitim hakkı tasfiye edilemez" açıklamasını yaptı.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı kararıyla 2547 sayılı Kanun'un ek 11. maddesi gereğince Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kapatılmasına yönelik "Üniversiteler şirket değildir, eğitim hakkı tasfiye edilemez" başlığıyla açıklama yaptı.

Siyasi iktidarın yükseköğretim alanını sermayenin ihtiyaçlarına göre dizayn ettiği ve üniversiteleri ticarileştirme çabası içinde olduğu belirtilen açıklamada, "Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyetlerine son verilmesi, basit bir idari tasarruf ya da mali başarısızlık olarak geçiştirilemez. Bu karar; yükseköğretimi kamusal bir hak olmaktan çıkarıp şirket mantığıyla piyasanın vahşi koşullarına terk eden neoliberal politikaların kaçınılmaz bir sonucudur" denildi.

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

ÖĞRENCİLERİN VE EMEKÇİLERİN ENDİŞE İÇİNDE BIRAKILDIĞI ELEŞTİRİSİ

"Bugün 20 binden fazla öğrencinin eğitim hakkı gasbedilme riskiyle karşı karşıya kalmış, binlerce akademik ve idari emekçinin çalışma güvencesi tamamen ortadan kaldırılmıştır. Öğrenciler 'Diplomamız ne olacak?', 'Geleceğimiz nerede?' kaygısıyla; eğitim ve bilim emekçileri ise 'İşimizi, emeğimizi, ekmeğimizi kaybeder miyiz?' endişesiyle baş başa bırakılmıştır. Üniversiteleri birer şirket mantığıyla yöneten, öğrenciyi 'müşteri', akademisyeni ise 'ucuz ve güvencesiz iş gücü' olarak gören bu piyasacı akıl, uzun süredir yükseköğretim alanında yaşanan derin krizin tek ve asıl sorumlusudur."

Üniversiteler, patronların kar ortaklığı kurduğu yatırım alanları değil; toplumun ortak geleceğini, aydınlanmasını ve bilimsel gelişimini inşa eden kamusal kurumlardır. Eğitim ve bilim emekçilerinin bir kararname ile iş güvencesinin ellerinden alınması, öğrencilerin borç sarmalı ve gelecek kaygısı üzerinden baskı altında tutulması kabul edilemez.

Anayasa'ya ve hukukun en temel ilkelerine aykırı biçimde, kanunla kurulan bir üniversitenin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bir gecede kapatılması, Türkiye'de yükseköğretimin getirildiği noktayı gözler önüne sermektedir. Bu karar, idari bir tasarruf değil; akademiyi bütünüyle ranta ve tek adam rejiminin kararlarına bağımlı kılma politikasının bir tezahürüdür.

Yaşanan bu hukuksuzluk; gençliğin içine sürüklendiği geleceksizliğin, diplomalı işsizliğin, esnek ve güvencesiz çalışmanın, en nihayetinde ise kamusal ve özerk eğitimin tamamen tasfiye edilmek istenmesinin doğrudan bir sonucudur. Siyasi iktidar ve sermaye ortaklığı, yarattığı bu kaosla yükseköğretimin tüm bileşenlerini cezalandırmaktadır.

YÖK SORUMLU TUTULDU

Yükseköğretim alanında yaşanan bu kaosun sorumlusu, eğitimi ticarileştiren ve denetimden kaçıran siyasi iktidar ve YÖK'tür. Öğrencilerin, akademik ve idari personelin yaşadığı hak kayıpları derhal ve şartsız olarak güvence altına alınmalıdır. Eğitim süreçlerinin kesintisiz devamı sağlanmalı; tek bir eğitim ve bilim emekçisi bile güvencesizliğe, işsizliğe ve sendikasızlığa mahküm edilmemelidir.

Kanunla kurulan üniversitelerin tek bir kararnameyle kapatıldığı bu hukuksuz düzen, akademiyi bütünüyle ranta ve siyasi iktidarın iki dudağı arasına mahküm etmiştir. Bilim üretim merkezleri olması gereken üniversiteler, sermayenin kar-zarar hesaplarıyla kepenk indirme korkusu altında değil; özgür bilim, demokratik-özerk işleyiş ve kamusal sorumluluk anlayışıyla var olmalıdır.

Eğitim Sen olarak, bu hukuk dışı ve piyasacı uygulamalar karşısında, öğrencilerin geleceğinin karartılmasına, eğitim ve bilim emekçilerinin güvencesizliğe teslim edilmesine sessiz ve tepkisiz kalmayacağımız bilinmelidir."