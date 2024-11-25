Eğitim Sen'den Kreş Kapatma Uyarısına Tepki - Son Dakika
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Eğitim Sen'den Kreş Kapatma Uyarısına Tepki

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Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belediyelere kreşlerle ilgili gönderdiği uyarıyı eleştirerek, kararın siyasi saiklerle alındığını ve çocukların eğitim hakkının engellendiğini belirtti.

25.11.2024 15:36  Güncelleme: 15:40
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Haber: Semanur Coşkun

(ANKARA) - Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın belediyelere kreşlerle ilgili gönderdiği uyarıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Güneş, "Birçok muhalif belediyenin açtığı kreşlerin kapatılması tamamen siyasi saiklerle alınan bir karar. Burada halkın ve çocukların mağdur edildiğini ifade edebiliriz" dedi.

Eğitim Sen Genel Sekreteri Zülküf Güneş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, belediyelerin açtığı kreşlerle ilgili yaptığı uyarıyı eleştirdi. Kararı 'siyasi' olarak nitelendiren Güneş, şunları söyledi:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu gerekçe gösterilerek belediyeler tarafından açılan kreşlerin kapatılması ve yeni kreşlerin açılmamasıyla ilgili bir genelge yayınlandı ve var olan kreşlerde eğitim gören binlerce çocuğun eğitim hakkı engelleniyor. Tabii ki belediyeler halkçı temelli hizmet üretmek ve yoksul çocukların faydalanacağı kreşleri açmak zorundalar. Açılan kreşler de halkımız çocuklarının eğitim faaliyetini sürdürüyordu.

Bu karar aslında seçim döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan ve bugün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın başında bulunan Murat Kurum tarafından da seçim vaadi olarak söylenmişti ama bugün birçok muhalif belediyenin açtığı kreşlerin kapatılması kararı tamamen siyasi saiklerle ile alınan bir karar. Burada halkın ve çocukların mağdur edildiğini ifade edebiliriz."

"ÇEDES ve benzeri protokollerle eğitim faaliyetini tarikat ve cemaatlere yükleyerek yürütmeye çalışıyor."

Güneş, Eğitim Sen olarak bütün iş yerlerinde ve 50 çalışanın bulunduğu bütün kamu kurumlarında kreş bulunmasını savunduklarını ve bunda ısrarcı olduklarını belirterek, "Bütün belediyelerde ve kamu kurumlarında da, iş yerlerinde kreşlerin bulunması zorunlu. 'Kreş faaliyetini, eğitim faaliyetlerini Milli Eğitim Bakanlığı yürütür' diye söyleyen Bakanlık bir taraftan da Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bütün okullarda ÇEDES ve benzeri protokollerle eğitim faaliyetini tarikat ve cemaatlere yükleyerek yürütmeye çalışıyor. Bu ne lahana, bu ne perhiz demek istiyoruz. Biz tabii ki Eğitim Sen olarak bu sürecin yakından takipçisi olacağız. Çocukların eğitim hakkını engelleyen her türlü girişimin de karşısında bulunacağız. Belediyelerin de kreş açma süreçlerinin de destekçisi olacağız" diye konuştu.

Eğitim Sen\'den Kreş Kapatma Uyarısına Tepki
Kaynak: ANKA

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Politika, Eğitim, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Sen'den Kreş Kapatma Uyarısına Tepki - Son Dakika

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