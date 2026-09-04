Eğitim-Sen heyeti Ümit Özdağ'ı ziyaret etti, görüşmede Çerçeve Yasa ve müfredat ele alındı - Son Dakika
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Eğitim-Sen heyeti Ümit Özdağ'ı ziyaret etti, görüşmede Çerçeve Yasa ve müfredat ele alındı

Eğitim-Sen heyeti Ümit Özdağ\'ı ziyaret etti, görüşmede Çerçeve Yasa ve müfredat ele alındı
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Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Görüşmede Çerçeve Yasa ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin okul müfredatlarına entegre edilmesi ile öğretmenlerin sorunları değerlendirildi.

(ANKARA) - Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyet, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

Zafer Partisi'nin sosyal medya hesabından Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyetin ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyet; Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcımız Doğukan Özbay'ın koordinatörlüğünde ve Gençlik Kolları Genel Merkez Divanımızın katılımıyla düzenlenen program kapsamında Genel Başkanımız Prof. Dr. Ümit Özdağ'ı ziyaret etti. Görüşmede, Çerçeve Yasa ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinin okul müfredatlarına entegre edilmesine yönelik değerlendirmelerin yanı sıra öğretmenlerimizin yaşadığı sorunlar ele alındı. Nazik ziyaretleri için Eğitim Öğretim ve Bilim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Tuğrul Özdemir ve beraberindeki heyete teşekkür ederiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eğitim-Sen heyeti Ümit Özdağ'ı ziyaret etti, görüşmede Çerçeve Yasa ve müfredat ele alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eğitim-Sen heyeti Ümit Özdağ'ı ziyaret etti, görüşmede Çerçeve Yasa ve müfredat ele alındı - Son Dakika
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