Eğitim Sen, MEB\'in Ensar Vakfı\'na bilgi yarışması düzenleme izni vermesine tepki gösterdi

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen), Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Ensar Vakfı'na Türkiye genelinde tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak "Sana Emanet" başlıklı bir bilgi yarışması düzenleme izni vermesine tepki gösterdi. Eğitim-Sen'in açıklamasında, "MEB'in görevi dini dernek ve vakıfların okullardaki faaliyetlerini organize etmek değil, eğitimin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretmektir. Okullarda hangi ad altında olursa olsun, dini içerikli tüm etkinlik ve faaliyetlere derhal son verilmeli, eğitim öğretim süreci eğitim biliminin temel ilkeleri ve çocukların üstün yararı gözetilerek yürütülmelidir" denildi.
Eğitim-Sen tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, eğitim kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla dini içerikli etkinlikler ve faaliyetler düzenlenmesine tepki gösterildi. Eğitim-Sen'in açıklaması, şöyle:
"Türkiye'de okullar başta olmak üzere yaygın ve örgün eğitim kurumları, eğitim-öğretim faaliyeti yürütme sürecinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) dini dernek ve vakıflarla yapmış olduğu protokoller üzerinden dini etkinlik ve faaliyetlerin mekanları haline getirilmiştir. MEB aracılığıyla, Diyanet İşleri Başkanlığı başta olmak üzere, dini vakıf ve cemaatler eliyle okullarda yürütülen ÇEDES ve benzeri uygulamaların yanı sıra, çeşitli yarışma ve etkinlikler yapılmaktadır. MEB, 7 yıl önce Karaman'da 9-10 yaşında 45 çocuğun cinsel istismara uğradığı skandala adı karışan ve sanıkların 508 yıl hapis cezasına çarptırıldığı Ensar Vakfı'na ülke genelinde tüm ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik olarak 'Sana Emanet' başlıklı bir bilgi yarışması düzenleme izni vermiştir. Ensar Vakfı'nın 'Sana Emanet' adlı yarışmasına katılacak olan öğrenci ve öğretmenlere öncelikle vakfa ait Ensar Yayınevi'nce bastırılan, '40 Derste Hadis' ve '40 Derste Kuran-ı Kerim' kitapları okutulması amaçlanmaktadır. Ensar Vakfı, ortaokul ve liselerin katılacağı 'Sana Emanet' yarışmasının amacıyla ilgili olarak 'Ortaokulda seçmeli, Peygamberimizin Hayatı dersini daha etkili hale getirmek. Siyer dersine ilgiyi artırmak. Hz. Peygamber'in güzel ahlakının tanınmasını sağlamak. Peygamberin güzel ahlakının öğrencilerde erdemli davranışlara dönüşmesini sağlamak. Öğrencilerde kitap okuma alışkanlığını arttırmak. Kuran-ı Kerim derslerini etkili bir şekilde öğretmek' olarak ifade etmiştir.
Yarışmaya Türkiye'deki tüm resmi ve özel ortaokulların 6. ve 7. sınıf öğrencileri ile lise 9. ve 10. sınıf öğrencileri ile imam hatip liseleri hazırlık sınıfları katılacaktır. Dereceye girecek 608 öğrenciye 681 bin TL, 36 öğretmen ve müdüre 114 bin TL olmak üzere toplamda 795 bin TL para ödülü dağıtılacağı açıklanmıştır. MEB çeşitli dini vakıf ve derneklerle 'iş birliği' protokolleri yapılmakta, okullarda MEB onaylı yarışmalar düzenlenmektedir. Bunun son örneği Ensar Vakfı'nın 'Sana Emanet' adlı yarışmasıdır ve söz konusu yarışma için bütün ortaokul ve liselere yazı gönderilmiştir. Yarışmanın toplam ödül değeri 795 bin olarak duyurulurken, okunacak kitaplar Ensar Vakfı'nca basılmıştır. Ensar Vakfı'nın mayıs ayında yapacağı, 'Sana Emanet' adlı yarışmasını resmi yazıyla tüm Türkiye'deki teşkilatına duyuran MEB, öğrenci ve öğretmenlerin yarışmaya katılmasını ve etkinlik sonrasında etkinlik raporu oluşturularak MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesi talimatı vermiştir. Yıllardır okullarda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in ifadesiyle 'sivil toplum kuruluşu' adı altında faaliyet yürüten dini dernek ve vakıflar okullarda dini içerikli yarışmalar yapmakta, vakıf görevlileri 'dini değerler eğitimi' dersleri vermektedir. Türkiye'de uzun yıllardır eğitimin dinselleştirilmesi, okullar ve öğrencilere yönelik çeşitli dini faaliyetlerin artmasını beraberinde getirmiştir. Okullarda, öğretme-öğrenme sürecinde kullanılan yöntemler, söylemler ve materyallerin büyük ölçüde dini kural ve referanslara göre düzenlenmesi, okulları eğitim kurumu olma niteliğini olumsuz etkileyen ciddi sonuçlar ortaya çıkarmaktadır.
MEB il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin Ensar Vakfı gibi dini vakıfların etkinliklerini yaygınlaştırmak için yıllardır ne kadar yoğun çaba gösterdikleri bilinmektedir. Dini vakıf ve cemaatlerin okulları temel etkinlik alanları olarak belirlemiş olmaları, yıllar içinde hızla dinselleştirilmiş olan eğitim sistemi içinde ayrı bir dinsel eğitim sisteminin inşa edilmesinin önünü açmaktadır. Türkiye'nin pek çok ilinde çocukların bilişsel ve duygusal gelişim düzeyleri göz ardı edilerek düzenlenen bu tür etkinliklerin asıl amacı, çeşitli eğitim kademelerindeki öğrencilere yönelik dini propaganda anlamını taşımaktadır. Toplumda ve okullarda bütün din ve inançtan insanlar, eşit koşullarda yaşamak ve aynı kurallara uymak durumundadır. Laiklik, herhangi bir gruba ya da mezhebe dinsel ayrıcalık ve üstünlük tanınmamasının, farklı inanç ve dinlerdeki insanlar arasında eşitliğin sağlanmasının temel koşuludur. Bunun gerçekleşmesi için devletin ve devlet kurumlarının tüm din, mezhep ve inançlara aynı mesafede durması, eğitim ve dini içerikli faaliyetleri asla birbirine karıştırılmaması gerekmektedir. MEB'in görevi çocukları ve gençleri insanlığın ortak evrensel değerleri doğrultusunda yetiştirmek, temel insan hakları ve çocukların yararını gözetecek, çocukların ve gençlerin kendilerini gerçekleştirebilmesi için mevcut bilgi birikimine ulaşmasına ve eleştirel düşünce becerisi kazanabilmesine olanak sağlayacak somut adımlar atmak için çalışmaktır. Devlet, eğitimi ve toplumsal yaşamı örgütlerken bunu dini kurumlara, dini kurallara, söylemlere ya da referanslara göre yapmamalıdır. Özellikle eğitim sistemi ve okullar, dini kurallar ya da faaliyetlerle değil, evrensel ve bilimsel gerçeklere, toplumsal ihtiyaçlara göre düzenlenmesi gereken kurumlardır. MEB'in görevi dini dernek ve vakıfların okullardaki faaliyetlerini organize etmek değil, eğitimin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretmektir. Okullarda hangi ad altında olursa olsun, dini içerikli tüm etkinlik ve faaliyetlere derhal son verilmeli, eğitim öğretim süreci eğitim biliminin temel ilkeleri ve çocukların üstün yararı gözetilerek yürütülmelidir."
Son Dakika › Güncel › Eğitim Sen, MEB'in Ensar Vakfı'na bilgi yarışması düzenleme izni vermesine tepki gösterdi - Son Dakika
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı. Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Okul Müdürü Sami Otlu, bayramların Türk kültüründe birleştirici bir gücü olduğunu belirtti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okundu ve örste demir dövüldü. Nevruz ateşi yakıldıktan sonra program sona erdi. Kaymakam, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar da programa katıldı.
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 72 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerde sürücülerin kurallara uyduğu belirlendi ve servis şoförleri ile rehber personele trafik eğitimleri verildi.
Anadolu Üniversitesi İİBF tarafından düzenlenen seminerde, sosyal medyanın finansal piyasalar üzerindeki etkileri ele alındı. Seminere İİBF Dekanı, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Arş. Gör. Deniz Sevinç, sosyal medyanın manipülasyonlarından korunmanın önemine değindi ve finansal okuryazarlık konusunda bilgi sahibi olmanın gerekliliğini vurguladı.
Kayseri'nin Sarız ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Olaya karışan 2 tutuklu sanığın yargılanması devam ediyor. Duruşmada tutuklu sanıkların beraat ve tahliye talepleri reddedildi. Müştekiler ise sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır cezaların verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Türk milletinin Balkan Savaşı'ndaki fedakarlıklarını vurgulayarak, Balkan Şehitlerini Anma Günü'nü kutladı. AK Parti Edirne İl Başkanvekili Aydoğan Akıncı ve Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin de aynı gün dolayısıyla mesaj yayımladı.
Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 538 araç sürücüsüne 1 milyon 252 bin TL para cezası yazıldı. Denetimlerde, 7 bin 610 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 538 sürücüye para cezası kesildi.
Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Hatay'da meydana gelen depremlerin ardından devlet desteğiyle kurulan Sutaşı Çarşısı'nda 39 esnaf hizmet veriyor. Çarşıda tamirhaneden ayakkabıcıya, kasaptan lokanta ve çiçekçiye kadar farklı işletmeler bulunuyor. İş yerlerini kaybeden esnaflar, devlet desteğiyle geçici olarak bu çarşıda çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar da ihtiyaçlarını buradan karşılayabiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?