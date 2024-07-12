Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesi için eylem nöbetine devam ediyor - Son Dakika
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Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesi için eylem nöbetine devam ediyor

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Eğitim-Sen'in Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesine ilişkin başlattığı eylem nöbeti, 10. gününde devam ediyor. Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, yapılan basın açıklamasında kanunun geri çekilmesi için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Eğitimciler, Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması yaparken, öğretmenlik meslek kanununa karşı sloganlar attılar. Irmak, kanun teklifinde öğretmenlerin haklarının yer almadığını ve öğretmenlere yönelik şiddetin devlet tarafından uygulandığını ifade etti. Eğitim-Sen, eylemlerine ara vermeden devam edeceklerini vurguladı.

12.07.2024 12:39
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(ANKARA) - Eğitim-Sen'in Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesine ilişkin TBMM yanında bulunan Milli Egemenlik Parkı'nda başlattığı "eylem nöbeti" 10'uncu gününde devam ediyor. Parkta yapılan basın açıklamasında konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, "Bu kanunun geri çekilmesi için elimizden gelen tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz.. Halkın yaşadığı sorunlardan haberleri olmayan insanların yasa hakkı olduğunu düşünmüyoruz. Yasa yapılacaksa, öğretmenlerle yapılmalıdır" dedi.

Eğitim-Sen üyesi eğitimciler, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesi için başlattıkları eğitim nöbetinin 10'uncu gününde nöbetin gerçekleştiği Milli Egemenlik Parkı'nda basın açıklaması yaptı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak'ın okuduğu basın açıklaması esnasında eğitimciler, "Susma haykır, Öğretmenlik Meslek Kanunu'na hayır","Bu kanunla olmaz", "Gerici, ırkçı eğitime hayır" sloganları attı.

Irmak "On gündür burada Öğretmenlik Meslek Kanunu'nu maddelerinin öğretmenler haklarını içermediğini haykırıyoruz. Hukuksal düzenlemeleri reddeden, kendi gündemlerine uygun yasa düzenlemeleriyle karşımızdalar" dedi.

"Öğretmenler şiddetin alasına devlet tarafından uğruyor"

Kanunla birlikte öngörülen Milli Eğitim Akademisi'nin ekonomik bir yük getireceğini söyleyen Irmak, kanun teklifinde ayrıca öğretmenlerin güvenceli çalışma koşullarına ve ekonomik sorunlarına ilişkin bir iyileştirmenin yer almadığını söyledi. Irmak, Milli Eğitim Bakanlığı önünde yapmak istedikleri basın açıklamasında maruz kaldıkları polis müdahalesini hatırlatarak, "Öğretmenler şiddetin en alasına devlet tarafından uğruyor" ifadelerini kullandı.

Teklif ile birlikte dört yıllık eğitim fakülteleri öğrencilerinin yok sayıldığını söyleyen Irmak, "Neden yapılır bu? Oradaki öğrencileri ve eğitimlerini yok saymak, onun yerine bütçeye ciddi yük getirecek bir uygulamayı getirmek istiyorlar. Başından beri ifade ettiğimiz gibi AKP iktidarının bu eğitim alanına dönük özel bir yaklaşımının sonucu.. İtirazlarımız buna" diye konuştu.

"Mücadelemize ara vermeden devam edeceğiz"

55 yıl önce öğretmenlerin yaptığı boykotu hatırlatan Irmak, "Öğretmenler bu tip eylemlere başvurabilir" dedi. Meclis'teki görüşmelere ilişkin de konuşan Irmak, "Oradaki tiyatro oyununu biliyoruz. Milletvekillerinin kanun maddesinin ne içerdiğinden haberleri yok. Koşa koşa gidip parmak kaldırıyorlar. Bir tiyatro oyunuyla karşı karşıyayız. Hani nerede milletin lehine düzenlemeler? Bu kanunun geri çekilmesi için elimizden gelen tüm gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz. Biz mücadelemize ara vermeden devam edeceğiz. Halkın yaşadığı sorunlardan haberleri olmayan insanların yasa hakkı olduğunu düşünmüyoruz. Yasa yapılacaksa, öğretmenlerle yapılmalıdır. Bu uygulamayı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

Milli Egemenlik Parkı'nda Eğitim-Sen'in yanı sıra Eğitim-İş ve Özel Sektör Öğretmenleri de hem Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesi hem de öğretmenlerin yaşadığı çalışma sorunlarına ve çözüm önerilerinin getirilmesine ilişkin eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eğitim-Sen, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin geri çekilmesi için eylem nöbetine devam ediyor - Son Dakika

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