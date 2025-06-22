Eğitim Teknolojileri Zirvesi Tamamlandı

İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi sona erdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Bahçelievler'de Pullman Otel'de gerçekleştirilen zirve, üçüncü gününde stantlardaki tanıtımlarla devam etti.

Farklı şehirlerden gelen katılımcılar, eğitimde kullandıkları teknolojileri öğrencilere ve velilere gösterdi.

Öğrenciler, VR stantlarında kullanılan teknolojileri deneyimleme imkanı da buldu.