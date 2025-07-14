Eğitim Temalı Kısa Film Yarışması Başladı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) tarafından düzenlenen "Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışması" için başvurular başladı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, 9'uncusu düzenlenecek Eğitim Temalı 9. Uluslararası Kısa Film Yarışmasına katılmak isteyenler, 12 Ocak 2026'ya kadar "www.ebskisafilm.org" ve "www.ebsshort?lm.org" adreslerinden başvuru yapabilecek.

Yarışma ile eğitim ve emek ilişkisine dair çarpıcı hikayelerin beyaz perdeye taşınması, genç yönetmenlerin desteklenmesi amaçlanıyor.

İlk kez 2014 yılında "Öğretmen" temasıyla hayata geçirilen yarışmada, daha sonra "Örgütlenme" ve "Vefa" kavramları tema olarak seçildi. Yarışmanın teması, 2017 yılından itibaren "Eğitim" olarak belirleniyor.

Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış amatör ve profesyonel katılımcılar başvuru yapabilecek ve eğitim temalı kurmaca kısa filmler kabul edilecek.

Belgesel, deneysel, canlandırma ve animasyon türündeki filmler, değerlendirmeye alınmayacak. Süresi 15 dakikayı aşmayan eserler kabul edilecek.

Yarışma iki aşamalı bir değerlendirme süreciyle gerçekleştirilecek. Ön jüri aşamasında, şartnameye uygunluk, teknik ve sanatsal yeterlilik göz önünde bulundurularak en fazla 20 eser belirlenecek.

Ana jüri ise dereceye giren ve özel ödül alacak eserleri seçecek.

Ödüller

Yarışmada birinci olan esere 80 bin lira, ikinciye 60 bin lira, üçüncüye ise 40 bin lira ödül verilecek.

Ayrıca Mehmet Akif İnan Özel Ödülü kapsamında 30 bin lira, Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü kapsamında ise 20 bin lira ödül takdim edilecek.

Bu yılki yarışmada Erol Battal Sendikal Kadraj Ödülü, ilk kez Eğitim-Bir-Sen üyesi izleyicilerin oylarıyla belirlenecek.

Yarışmanın sonuçları, 30 Ocak 2026'da açıklanacak.