Eğitim Yöneticilerine Yeni Program - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eğitim Yöneticilerine Yeni Program

10.05.2026 11:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEB, yöneticilerin mesleki gelişimi için eğitim programını 16 Mayıs'ta başlatıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla hazırlanan "Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı" 16 Mayıs Cumartesi başlayacak.

MEB'ten yapılan açıklamaya göre, Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun 2025-2026 eğitim öğretim yılı itibarıyla yürürlüğe giren 21. maddesi uyarınca, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında yönetici olarak görevlendirileceklerin Milli Eğitim Akademisi Başkanlığınca yürütülen Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı'na katılımı zorunlu hale getirildi.

Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda tüm illerde uygulanacak programla eğitim kurumu yöneticilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yönetim becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması ve eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

Okullarda devam eden eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamaması amacıyla hafta sonlarında yüz yüze ve mahalli hizmet içi eğitim faaliyeti şeklinde yürütülecek program, Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ile Yönetici Yetiştirme Programı ve Uygulama Esasları çerçevesinde uygulanacak.

Bu kapsamda 4-8 ders yılını dolduran yöneticiler, norm kadro fazlası yöneticiler, ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylar ve yöneticilik görevinden ayrılmış olup yeniden görevlendirilecekler eğitime alınacak.

Yaklaşık 35 bin yönetici ve yönetici adayının katılımının öngörüldüğü program, üç grup halinde aşamalı olarak uygulanacak. Birinci grupta 4-8 ders yılını dolduran yöneticiler ile norm kadro fazlası yöneticiler, ikinci grupta Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı'nı (EKYS) kazanarak ilk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylar, üçüncü grupta ise yöneticilik görevinden ayrılmış olup yeniden görevlendirilecekler yer alıyor.

İlk grup eğitimler 14 Haziran'da tamamlanacak.

Birinci grup eğitimler, 16 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 14 Haziran'da tamamlanacak.

İlk kez yönetici olarak görevlendirilecek adaylara yönelik olarak planlanan ikinci grup eğitimler ise belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Bu gruptaki katılımcılar, ayrıca kanun hükmü uyarınca eğitim sonunda yazılı sınava tabi tutulacak.

Yeni eğitim öğretim yılı başlamadan önce eğitimlerin tamamlanması ve görevlendirilecek yöneticilerin görevlerine zamanında başlamaları hedefleniyor. Bu doğrultuda hazırlanan yönetici yetiştirme programı, "eğitim liderliği", "yönetim ve koordinasyon", "kültürel duyarlılık ve işbirliği", "yönetsel etik ve değerler" ile "kişisel ve mesleki gelişim" alanlarını içeren 20 farklı ders ve 64 saatlik eğitim olarak planlandı.

Eğitim programında Kurum Sağlığı ve Güvenliği ile Afet ve Kriz Yönetimi, Kuruma Özgü Yönetim Uygulamaları, Eğitimde İnsan Hakları ve Demokrasi Kültürü, Değer ve Gelişim Odaklı Personel Yönetimi, Stres ve Duygu Yönetimi, İkiz Dönüşüm: Eğitimde Teknoloji Yönetimi ve Çevre Bilinci gibi dersler yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitim Yöneticilerine Yeni Program - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
11:12
“İş bittikten sonra ihale“ iddiası Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a soruşturma izni verildi
"İş bittikten sonra ihale" iddiası! Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a soruşturma izni verildi
11:02
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:09:26. #7.12#
SON DAKİKA: Eğitim Yöneticilerine Yeni Program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.