Eğitimciler İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitimciler İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti

Eğitimciler İbrahim Oktugan\'ın öldürülmesini protesto etti

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sendika üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti. Eğitimciler, şiddet olaylarının artması ve eğitim camiasını yasa boğan bu olayın önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmasını talep etti.

10.05.2024 15:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sendika üyesi eğitimciler, İstanbul'da özel bir lisenin okul müdürü olan İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti.

Konya'da görev yaptıkları okullarda ilk derse girmeyen Türk Eğitim-Sen Konya Şubesi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün bahçesinde bir araya geldi.

Eğitimciler adına konuşma yapan Eğitim-Sen Konya 1 No'lu Şube Başkanı Ali Köç, eğitim camiasını yasa boğan şiddet olaylarına bir yenisinin daha eklendiğini söyledi.

Okullarda şiddet olaylarının attığını ifade eden Köç, eğitim alanında şiddet olaylarının önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılması gerektiğini belirtti.

Aksaray

Aksaray'da da Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen üyeleri 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bir araya geldi.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Aksaray Başkanı Murat Görmez, okullardaki şiddete karşı yasal düzenleme istediklerini söyledi.

İstanbul'daki saldırıda hayatını kaybeden müdüre Allah'tan rahmet, ailesine ve bütün eğitim camiasına başsağlığı dileyen Görmez, şiddet olaylarının önüne geçilebilmesi için gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini kaydetti.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise Eğitim Bir-Sen, Eğitim-Sen, Eğitim-İş, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Teç-Sen ve Türk Eğitim-Sen üyesi öğretmenler, belirli zaman aralıklarında ellerinde pankartlarla Zafer Meydanı'nda bir araya geldi.

Eğitim Bir-Sen Afyonkarahisar Şube Başkanvekili Tevfik Öztürk, burada yaptığı açıklamada, eğitim çalışanlarına yönelik giderek artan şiddet olaylarını protesto etmek, şiddeti önleyecek, failleri cezalandıracak ve mağdurlara hukuki koruma sağlayacak bir yasal düzenlemenin yapılması talebiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Kentteki, diğer eğitim sendikaları da gün içinde basın açıklaması yaparak, Oktugan'ın öğrenci tarafından vurularak öldürülmesini protesto etti.

Kaynak: AA

İstanbul, Sendika, Konya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimciler İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
12:25 Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü Tekerlekli sandalyedeki büyükannesini gece kulübüne götürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:19:41. #1.12#
SON DAKİKA: Eğitimciler İbrahim Oktugan'ın öldürülmesini protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement