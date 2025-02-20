Eğitimde Bütüncül Yaklaşım vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eğitimde Bütüncül Yaklaşım vurgusu

Eğitimde Bütüncül Yaklaşım vurgusu

Bakan Tekin, yeni müfredatın önemi ve özel sektörün eğitimdeki payının artırılacağını açıkladı.

20.02.2025 17:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Özellikle beceri temelli ve eğitim-öğretim sistemini bütüncül bir yaklaşımla ele alan müfredatın yapılması ülkemiz açısından elzemdi." dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, muhalefetin, sektördeki özel okul oranının artırılmasını ve sektörle yapılan işbirliklerini Bakanlığı sermayeye teslim etmekle eleştirdiğini belirtti.

Kendilerine bir hedef koyduklarını, Türkiye'deki özel sektörün eğitim öğretim sürecindeki yerini yüzde 20'lerin üzerine çıkarmak gerektiğini dile getiren Tekin, bu hedefi yerine getirmek için bir dizi tedbir aldıklarını anlattı.

15 Temmuz ile vesayet sisteminin bittiğini ifade eden Tekin, "Türkiye'de özel okulculuk veya eğitim sektörümüze girişimin payı artmaya başladı. Bu süreci hep birlikte yürüttük, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Göreve başladıkları andan itibaren çok yoğun ve hummalı bir çalışmanın içerisine girdiklerini vurgulayan Tekin, genel anlamda eğitim politikalarıyla ilgili bazı hususları masaya yatırdıklarını söyledi.

Tekin, "Özellikle beceri temelli ve eğitim-öğretim sistemini bütüncül bir yaklaşımla ele alan müfredatın yapılması ülkemiz açısından elzemdi." dedi.

Bir diğer konunun olağan akış içerisinde eğitim-öğretim süreçlerinde karşılaştıkları operasyonel sorunların çözümü için alınması gereken tedbirler olduğunu aktaran Tekin, birçok konuda hızlı dönüşüm sürecinin içerisine girdiklerini vurguladı.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Milli Eğitim Akademisi'ni hayata geçirdik. Burada iki hususu önceliyoruz. Bunlardan birisi, lisans eğitimi veren, bilim insanı yetiştiren üniversitelerimizin belli bilim dallarında uzman kişiler yetiştirmesi. Yani bir meslek memuru, elemanı değil, bilim insanı yetiştirmesi üzerine odaklanmalarını istiyoruz. Bir de istediğimiz şey şu, bakanlığın uyguladığı, hayata geçirdiği programlarla lisans mezunu arkadaşlarımızın lisans programlarındaki uyumun sağlanması."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eğitimde Bütüncül Yaklaşım vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
23:51 Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump’la anlaşma yapmaya hazırız Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız
23:51 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korumasına benzetti Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti
22:27 İstanbul’da kabus için saat verildi 34 ilde okullar tatil İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil
08:45 Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’den paylaşım Cesur sahneler yüzünden ayrıldıkları iddia edilen Hakan Sabancı ile Hande Erçel'den paylaşım
08:36 BİM’den 1,3 milyar TL’lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir
08:35 Dursun Özbek, PFDK’ye sevk edildi Dursun Özbek, PFDK'ye sevk edildi
08:22 Şampiyonlar Ligi’nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16’ya kalan takımlar Şampiyonlar Ligi'nde Play-Off Turu tamamlandı: İşte son 16'ya kalan takımlar
08:21 Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş kaza geçirdi
08:14 Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, “Bukalemun“ suçüstü yakalandı Polis bir hafta suç mahallinde bekledi, "Bukalemun" suçüstü yakalandı
08:12 Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, kar nedeniyle metroya bindi
08:10 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ın ifadesi ortaya çıktı: Aylık gelirim 1 milyon lira
07:53 Bu provaydı, İstanbul’a tipi şeklinde kar yağacak İşte saat saat hava raporu Bu provaydı, İstanbul'a tipi şeklinde kar yağacak! İşte saat saat hava raporu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 07:23:57. #1.11#
SON DAKİKA: Eğitimde Bütüncül Yaklaşım vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.