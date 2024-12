Eğitimde Fırsat Eşitliği Vurgusu: 404 Bin Öğrenci Kapsayıcı Eğitimden Yararlanıyor

Güncel

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2024 Eylül ayı itibarıyla tam zamanlı kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim gören 404 bin 905 öğrencimiz bulunuyor" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 'Bütünleştirici Eğitim Modülleri Tanıtım Programı'na katıldı. Burada konuşan Tekin, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamanın önemini vurgulayarak, "Her öğrencimizin var olan potansiyelini ortaya çıkarmak, olduğu noktadan alıp onu yukarı taşımak eğitimin ev temel işlevlerinden birisi. Fırsat eşitliğini sağlarken öğrencinin bireysel farklılıkları, gelişim özellikleri ve eğitim ihtiyaçları kıymetli bir veridir. Bu farklılıkları göz önünde bulundurmak bahsettiğimiz fırsat eşitliğinin temini için yapılacakların zeminini oluşturur. Biz, kapsayıcı ve eşitlikçi eğitim ortamları oluşturmayı ve her öğrencinin eğitim sürecinden azami düzeyde yararlanmasını hedefliyoruz. Her birey biriciktir, değerlidir. Her öğrencimizin eşit imkanlarla, ihtiyacı olan eğitimi alması temel hakkıdır. Bu inançla özel gereksinimlere sahip öğrencilerimizin her birini nadide emanetler olarak kabul ediyoruz" dedi.

Bakan Tekin, aslında tüm bireylerin engelli olduğunu söyleyerek, "Fakat kimimiz engellerimizin farkındayız kimimiz değiliz. Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda 2024 Eylül ayı itibarıyla tam zamanlı kaynaştırma ya da bütünleştirme yoluyla eğitim gören 404 bin 905 öğrencimiz bulunuyor. Özel eğitim kurumlarında 176 bin 362 özel eğitim öğrencimiz bulunmaktayken, diğer okullar bünyesinde açılan özel eğitim sınıflarında ise 94 bin 995 öğrenci eğitim almakta. Evde eğitim hizmeti alan öğrenci sayımız 12 bin 133, hastane sınıflarında ise 593 öğrencimiz eğitim alıyor. Bunların yanında 14 bin 454 destek eğitim odasından 62 bin 244 öğrencimiz faydalanıyor. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için materyal üretim ve dağıtım çalışmaları kapsamında 2 bin 460 set materyal özel eğitim sınıflarımıza, destek eğitim odalarımıza, özel eğitim anaokullarımız ile bu yıl ilk defa hastane sınıflarımıza ulaştırıldı. Her tür ve kademede eğitim gören özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimiz için hazırlanan 2 milyon 730 bin 352 ders kitabı ve yardımcı kaynak kitap 2024- 2025 eğitim- öğretim döneminde öğrencilerimize verildi" diye konuştu.

'ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM İÇERİKLERİ HAZIRLANDI'

Günümüzde eğitimin yalnızca akademik bilgi aktarımı olmadığını belirten Bakan Tekin, "Eğitim aynı zamanda bireylerin sosyal, duygusal ve kişisel becerilerini geliştiren çok boyutlu bir süreç. Bugün tanıtımı için toplandığımız 'Bütünleştirici Eğitim Modülleri' özel gereksinimlere sahip öğrencilerimizin, bu çok yönlü eğitim sürecini desteklemek için attığımız adımlardan biri. 3 Aralık; sadece özel gereksinimli evlatlarımız için değil, tüm toplum için daha kapsayıcı ve eşitlikçi bir dünya kurma yolunda, farkındalık geliştirme ve eyleme geçme günüdür. Mutlaka her birimizin, engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak için yapabileceği küçük, büyük ama önemli katkılar var. Özel gereksinimli bireylerin topluma katılımını engelleyen her türlü bariyeri ortadan kaldırmak için Milli Eğitim Bakanlığı olarak üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmekte kararlıyız. Öğretmenlerimizin kaynaştırma ve bütünleştirme uygulamalarında vereceği hizmetler için yeni nesil bir rehber tasarlama kararını aldığımızda, uzmanlarımız tarafından Türkiye genelinde bir anket çalışması gerçekleştirildi. Bu ankete, kaynaştırma ya da bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitim veren tüm kademelerdeki 35 bin 461 sınıf ve branş öğretmeni katıldı. Anket sonuçları alan uzmanları tarafından raporlandı ve elde edilen bulgular doğrultusunda, örgün eğitim kurumlarımızda görev yapan öğretmenlerimize yönelik özel eğitim alanında çevrim içi eğitim içerikleri hazırlandı. Bu içerikler 'Bütünleştirici Eğitim Modülleri' adıyla Öğretmen Bilişim Ağı platformunda yayımlandı. Öğretmenlerimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.