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Eğitimde 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' dönemi

Samsun 2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazır

SAMSUN - Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, bu senenin en önemli özelliklerinden birinin yeni müfredat olan 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' olduğuna dikkat çekerek, "2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öğrencinin merkeze alındığı, süreç değerlendirmenin daha fazla gündeme geldiği, öğrencinin çok fazla gelişiminin desteklendiği bir yıl olacak" dedi.

2024-2025 eğitim-öğretim dönemine az bir zaman kala Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, değerlendirmelerde bulundu. Samsun'da 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Müdür Murat Ağar, "260 binin üzerinde öğrencimizle, 21 binin üzerinde öğretmenimizle, bin 300'e yakın okulumuzla ilimiz genelinde eğitim faaliyetlerini yürüteceğiz. Bu çerçevede yaz dönemimde çok etkin bir çalışma süreci gerçekleştirdik. Okullarımızın hazırlık sürecini desteklemek üzere yönetici, öğretmen, personel görevlendirme ve atama süreçlerinin tamamını bitirdik. Yeni açılacak olan, bakım ve onarımı tamamladığımız okullarımız var. Bu çerçevede ihale ve benzer süreçlerimizi tamamlayarak, taşımalı eğitim ve okul pansiyonlarına öğrencilerimizin yerleştirme işlemleri de tamamlandı. Bu yıl 27 bin öğrencilerimizi taşımalı eğitim ile okullarımıza eriştireceğiz" diye konmuştu.

"Öğrencinin merkeze alındığı bir yıl olacak"

Bu yılki yeni müfredat hakkında bilgi veren Müdür Ağar, "Bu senenin en önemli özelliklerinden bir tanesi bakanlığımızın 2024 yılı içerisinde hazırlıklarını tamamladığı ve tanıtımını yaptığı, kurumlara programını gönderdiği 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'dir. Bu kapsamda bu sene; okul öncesi 1. sınıflar, 5. sınıflar, 9. sınıflar ayrıca hazırlık sınıfları ile yeni bir müfredata geçiyoruz. Biz de öğretmen eğitimlerimizi planladık. Aslında 2 Eylül itibarıyla okullarımızda uyum haftası başlıyor. Birinci ve beşinci sınıf öğrencilerimiz uyum noktasında okullarımıza gelecekler. Yine aynı hafta içerisinde bu sınıfların dersine giren tüm öğretmenlerimize de Türkiye Yüzyılı Maarif Eğitim Modeli eğitimlerimizi tamamlayacağız. 2024-2025 eğitim-öğretim yılı öğrencinin merkeze alındığı, süreç değerlendirmenin daha fazla gündeme geldiği, öğrencinin çok fazla gelişiminin desteklendiği bir yıl olarak karşımıza çıkacak. Programda ana özellikler var. Nasıl bir öğrenci yetiştirmeye çalışıyoruz? Erdem, değer ve eylem modeli, bütünleşik bir eğitim yapısı ve beceriler çerçevesi somut bir şekilde tanımlanmış durumdadır. Tüm öğrencilerimizin çok yönlü gelişimlerini desteklemek üzere bütün bu okullarımızın binası, bahçeleri ve diğer alanları öğrencinin yüksek yararına hizmet etmesi yönüyle de bir yönlendirme çalışmamız var. Okullarımız, öğrencilerimiz hem fiziksel sağlıkları hem de güvenliği sağlamak üzere yoğun bir inşaat ve destek süreçlerimiz devam etti. Okullarımızın güçlendirmelerini tamamladık. Bu yıl Eylül ayı itibarıyla 9 yeni okulumuz eğitim-öğretime başlayacak" şeklinde konuştu.

"2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazırız"

Bu yıl da dijital bağımlılıkla mücadele edeceklerini ifade eden Ağar, "Öğrencilerimizin bireysel olarak gelişmeleri bizim için önemlidir. Bu kapsamda 'okulum temiz' belgesi ve verdiğimiz eğitimler var. Geçen sene ayrıca 24 bin öğrencimize ilk yardım eğitimi verdik. Türkçenin önemi, Türkçenin okullarımızda daha fazla yer alması, öğretilmesi, Türkçenin hak ettiği değeri görmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Genel olarak baktığımızda 2024-2025 eğitim-öğretim yılına hazırız. Geçen sene hep birlikte güzel çalışmalar yaptık. Bazı ilk çalışmalar da gerçekleştirilmişti. Özellikle dijital bağımlılıkla mücadele kapsamında öğrencilerin cep telefonu derslere girmemesi, velililerin okulda randevu ile görüşme gerçekleştirmesi gibi çalışmalar bu yıl da devam edecek" ifadelerini kullandı.