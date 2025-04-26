Eğitimde Yapay Zeka ve Değişim Vurgusu - Son Dakika
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Eğitimde Yapay Zeka ve Değişim Vurgusu

Bakan Tekin, eğitimde yapay zeka ve insani değerler üzerine önemli açıklamalarda bulundu.

26.04.2025 18:41
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Eğitimle ilgili konularda yapay zeka ile ilgili olarak çok yoğun bir çalışma trafiğinin içerisindeyiz, bunu devam ettireceğiz." dedi.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da bir otelde düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu panelinde konuşan Tekin, Erzurum'da yükseköğretimin geçmişinin 1253 yılında Sultan Alaeddin Keykubad Çifte Minare Medresesi'nde başladığını söyledi.

Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) eğitimle ilgili bütün göstergelerinde, Türkiye'de derslik başına düşen öğrenci sayısının, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla OECD ortalamalarının üzerine çıktıklarını belirtti.

"Türkiye, neredeyse dersliklerinin tamamında internet altyapısı, internet erişim hizmeti ve akıllı tahta ile beraber dünyanın en büyük eğitim içeriklerinden birisine sahip olan dünyanın neredeyse tek ülkesi" ifadesinin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporunda yer aldığını anlatan Tekin, "Bunlar gerçekten takdire şayan işler, bunların üzerine bizler eğitim öğretim göstergelerinde uluslararası değerlendirme mekanizmalarında sürekli yukarıya doğru tırmanan bir çizgi gösterdik. Bunun son örneği OECD bünyesinde Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması'nın (TIMSS) yaptığı 2024 aralık ayında açıkladığı değerlendirme, matematik ve fen bilimleri testinde OECD ülkeleri arasında, Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradayız. OECD ülkeleri arasında ilk üç, ilk beş içerisinde yer aldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Bu bizim açımızdan çok önemli bir gösterge." diye konuştu.

"Eğitim felsefemizi köklü bir değişime tabi tuttuk"

Geldikleri noktayı yeterli kabul edip durmayacaklarını vurgulayan Tekin, "Dünyada nasıl ekonomide, ticarette, teknolojide değişiklikler oluyorsa, eğitimle ilgili değişiklikleri de takip edebileceğimiz, anında adapte edebileceğimiz bir mekanizma oluşturduk. ve kamuoyunda çok farklı ve ideolojik tartışmalara konu edilen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile aslında başkanımızın söylediği beceri temelli bir eğitimi biz ülkemize yeniden kazandırmış olduk. Yani eğitim felsefemizi köklü bir değişime tabi tuttuk. Bu bizim açımızdan önemli." ifadelerini kullandı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi'yle Türkiye'de sektör, iş dünyası, meslek örgütleri ve Milli Eğitim Bakanlığının birbirlerini doğru anlamaları halinde yapılabilecek her şeye cevaz veren, her şeyin önünü açan bir mekanizmayı oluşturduklarını ifade eden Tekin, şöyle devam etti:

"Burada iş dünyasından bu kadar temsilci varken, başkanımız (TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu), Bendevi Bey varken, şunun altını çizmek istiyorum. Sizlerden bizim bu politikalarımızı siyasi tartışmalara kurban etmemenizi özellikle başkanım rica ediyorum. Bakın her gün onlarca soru önergesine cevap veriyoruz. Soru önergelerinin odağında 'Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilen MESEM'lerde çocuk işçiliği teşvik ediyorsunuz' Ne yapıyoruz? MESEM'ler üzerinden mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmeye çalışıyoruz. Biz bunu yaparken muhalefet bizi çocuk işçiliği teşvik etmekle suçluyor. Ama iş dünyasında hiç sesi çıkmıyor. Yine bizi dövmeye devam ediyorlar, yine bizi eleştirmeye devam ediyorlar. Ben şimdi onlardan istirhamım şu. Lütfen mesleki ve teknik eğitimle ilgili beklentilerinizi muhalefete, muhalif siyasi partilere de lütfen hatırlatırsanız, bizim işimizi kolaylaştırmış olacaksınız. Bunu ısrarla söyleyeyim."

"İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık"

Eğitimde yapay zeka uygulamaları konusunun dünyanın her tarafında gündeme alındığına işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Eğitimle ilgili konularda yapay zeka ile ilgili olarak çok yoğun bir çalışma trafiğinin içerisindeyiz, bunu devam ettireceğiz. Sadece bir uyarıda bulunmak istiyorum. Dünyada ekonomide, teknolojide, siyasette, devlet felsefesinde değişimler yaşanırken, bir şeyi hep ıskaladık. O da insana ait değerleri sürekli ıskaladık. Bunu ıskaladığımız için bugün Filistin problemini yaşıyoruz. Bunu ıskaladığımız için dünyanın birçok ülkesinde temel hak ve hürriyetlerin ötekileştirildiği, demokrasinin içselleştirilemediği, insanların en temel haklarının göz ardı edildiği, mazlumların haklarının dünyada dile getirilmediği, dünyada sadece beş tane ülkenin temel görüşlerinin öncelendiği bir dünya yaşıyoruz. O yüzden ben şimdi diyorum ki, bunu sadece burada söylemiyorum. Birleşmiş Milletler'in, UNESCO'nun ve benzeri yapıların katıldığım bütün toplantılarında bunu dile getirmeye çalışıyorum. Bizler eğer eğitim öğretim süreçlerinde insani değerleri, teknolojik değişikliklerle beraber, insani değerleri eğitimdeki değişikliklerle beraber çocuklarımıza verirsek eğer, ekonomik kalkınmayla beraber insani göstergelerde de temel hak ve hürriyetlerinde de çağ atlamış oluruz. Çağı yakalamış oluruz. Aksi durumda biz neden bu haldeyiz, neden dünyada insan hakları ihlalleri var, kimse sesini çıkarmıyor, sorusunu sormaya devam ederiz."

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun moderatörlüğünü yaptığı panele, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat da katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğitimde Yapay Zeka ve Değişim Vurgusu - Son Dakika

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