EGM'den A Milli Takıma Destek - Son Dakika
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EGM'den A Milli Takıma Destek

13.06.2026 20:24
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Emniyet Genel Müdürlüğü, A Milli Futbol Takımı'na 2026 FIFA Dünya Kupası için başarılar diledi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na destek paylaşımı yaptı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kalbimiz de, dualarımız da milli takımımızla. 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda mücadele edecek A Milli Futbol Takımımıza başarılar diliyoruz. Yolunuz açık, zaferiniz daim olsun." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, EGM tarafından hazırlanan video da yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel EGM'den A Milli Takıma Destek - Son Dakika

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