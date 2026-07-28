EGM'den Banka Hesaplarına Dikkat Uyarısı - Son Dakika
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EGM'den Banka Hesaplarına Dikkat Uyarısı

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EGM, vatandaşları banka bilgilerini paylaşmamaları ve şüpheli işlemleri bildirmeleri konusunda uyardı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), vatandaşları banka hesaplarını, IBAN ve kart bilgilerini başka kişilere kullandırmamaları konusunda uyardı.

EGM'nin NSosyal hesabından yapılan videolu paylaşımda, banka hesaplarının, IBAN ve kart bilgilerinin hiçbir koşulda başkalarıyla paylaşılmaması ve kimsenin kullanımına müsaade edilmemesi vurgulandı.

Şüpheli para transferleri ve hesap hareketliliklerinin gecikmeden ilgili kurumlara bildirilmesi gerektiği belirtilerek "Hesabınızı koruyun, geleceğinizi riske atmayın." uyarısında bulunuldu.

Siber polisi tarafından uyarılara yer verilen videoda, "Bir hesabın sahibi sizseniz, o hesapta gerçekleşen işlemlerin hesabı da size sorulur." ifadesine yer verildi.

Birçok kişinin kolay para kazanacağını düşünerek hesap, IBAN ve kredi kartı bilgilerini başkalarının kullanımına açtığı belirtilen videoda, şunlar kaydedildi:

"Bu hesapların dolandırıcılık faaliyetlerinde, terör ve organize suç örgütlerinin finansmanlarında ya da yasa dışı bahis para transferlerinde kullanılabileceğini unutmayın. Hesabınızı kullandırmanız, adli soruşturmalarla karşılaşmanıza, maddi kayıplar yaşamınıza ve telafisi zor sonuçlara neden olabilir. Unutmayın, banka hesabınızı, IBAN bilgilerinizi, kredi kartı bilgilerinizi kimseye kullandırmayın. Komisyon kazanırsın, hiçbir sorumluluğun olmaz gibi vaatlere aldanmayın. Tanımadığınız kişiler adına para gönderip almayın. Yasa dışı bahis sitelerine üye olmayın, para yatırmayın ve aracılık etmeyin. Bugün bir şey olmaması, yarın da bir şey olmayacağı anlamına gelmez. Kolay kazanç hayali hayatınızın en büyük kaybına dönüşmesin. Hesabınızı ve geleceğinizi koruyun."

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik, Finans, Güncel, Banka, Son Dakika

Son Dakika Güncel EGM'den Banka Hesaplarına Dikkat Uyarısı - Son Dakika

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