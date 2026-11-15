EGM'den KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı - Son Dakika
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EGM'den KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı

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Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluşunun 43. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlandı.

EGM'nin NSosyal hesabından yayımlanan mesajda şunlar kaydedildi:

"Tam 43 yıl önce bugün haklı davasını, bağımsızlık ve egemenlik iradesini tüm dünyaya ilan eden Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 43. kuruluş yıl dönümünü ilk günkü heyecan, coşku ve gururla kutluyoruz. Bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyoruz."

Kaynak: AA
Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiEmniyet Genel MüdürlüğüKıbrısGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: EGM'den KKTC'nin kuruluşunun 43. yıl dönümüne ilişkin kutlama mesajı - Son Dakika
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