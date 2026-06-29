Ego, Türkiye’nin İlk Belgeli Arama Kurtarma Köpeği - Son Dakika
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Ego, Türkiye’nin İlk Belgeli Arama Kurtarma Köpeği

Ego, Türkiye’nin İlk Belgeli Arama Kurtarma Köpeği
29.06.2026 11:16
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Erzurum'da eğitim alan Ego, AFAD sınavını geçerek afetlerde görev yapmaya hazır hale geldi.

Erzurum'da henüz 6 aylıkken eğitime alınan Belçika kurdu Ego, Türkiye'nin farklı illerindeki enkazlarda geçen 3 yıllık zorlu hazırlık sürecinin ardından AFAD'ın Köpekli Arama Tim Sınavı'nı başarıyla tamamlayarak, afetlerde hayat kurtarmak için hazır hale geldi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma (ERAKUT) ekibine 6 aylıkken katılan Ego, 3 yıl boyunca şehrin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerindeki enkazlarda canlı arama kurtarma eğitimine tabi tutuldu.

AFAD bünyesindeki köpekli arama enkaz eğitimlerine de katılan Ego, mayıs ayında AFAD'ın Köpekli Arama Tim Sınavı'nı başarıyla geçti.

Senaryo gereği Erzurum'da oluşturulan enkaz parkurunda verilen görevi de başarıyla yerine getiren Ego, beton yığınları arasında kısa sürede iz sürerek 6 metre derinlikte saklanan iki kazazedeyi buldu.

Doğu Anadolu'nun tek belgeli canlı arama kurtarma köpeği olma özelliği taşıyan Ego, hassas burnu ve çevikliğiyle dikkati çekiyor.

Ego, enkaz altında kalanlara ulaşılması için AFAD'dan gelecek görevi bekliyor

3 yıl boyunca enkazlarda eğitildi

Belediyenin Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığında Köpek Eğitim Merkezi Amiri ve eğitmeni Murat Albayrak, AA muhabirine, Ego'yu yavruyken alıp enkazlarda eğiterek büyüttüklerini söyledi.

AFAD'ın Köpekli Arama Tim Sınavı'nın kolay olmadığını anlatan Albayrak, "Bu sınavda çeviklik parkuru, eğitim yeterlilik enkazında 2 kazazede bulunması ve görev yeterlilik enkazında 3 gündüz 3 akşam olmak üzere 20 dakikada 3'er kişi bulunması isteniyordu. Ego bu parkurları başarıyla geçti. Bundan sonra ERAKUT'un K9 köpeği olarak görev yapacak. Artık AFAD'ın bize verdiği görevlerde Ego da olacak." dedi.

Albayrak, Ego ile aralarında güçlü bir bağ oluştuğunu anlattı.

Canlı arama köpeklerinin çalıştığı enkazı hemen hafızalarına aldığını belirten Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu köpekler çeşitli enkaz ve alanlarda çalıştığında yeteneklerine yetenek katıyor. Biz 3 yıl boyunca Ankara, İzmir, İstanbul'a gittik, AFAD bünyesinde bulunan köpekli enkaz çalışmalarına katıldık. Çalışmamızın meyvesini aldık. Artık Ego'nun enkaz ayırt etme şansı yok çünkü enkaz üzerinde büyüdü. Allah göstermesin ani felaket ya da doğal afette Ego enkaza girdiğinde burnuna güvenerek bize kazazedenin yerini kısa sürede işaretliyor."

"Doğu Anadolu'daki belediyeler içinde belgeli tek canlı arama kurtarma köpeği"

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkan Amir Badur da birimlerinde iki profesyonel köpek eğitmeni olduğunu ifade ederek, "Ego, Doğu Anadolu'daki belediyeler içinde belgeli tek canlı arama kurtarma köpeğimiz. Birimizde 36 kişilik ERAKUT ekibimiz var, bunun 20'si AFAD tarafından akredite edilmiş." diye konuştu.

Eğittikleri köpeklerin Belçika kurdu olduğunu ve dünyada görev köpeği olarak öne çıktığını belirten Badur, "Ego yaklaşık 30 şehir gezdi, 40 farklı enkazda çalıştı. Erzurum'da içerisinde 100 metrelik tüneller bulunan 400 metrekarelik enkaz eğitim alanımız var ve bu alanı geliştirmeyi sürdürüyoruz. Ekiplerimiz çığ dahil her türlü afete karşı hazır. " ifadelerini kullandı.

Afet Müdahale ve Risk Yönetimi Şube Müdürü Mustafa Zan ise Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in ERAKUT ekibine her türlü desteği verdiğinden bahsederek, "Ekibimiz Kahramanmaraş merkezli depremlerde ve bölgedeki afetlerde önemli görevler üstlendi. Bu kapsamda Ego ve yavru köpeklerimizi ekibimize dahil ettik. Eğitimlerimiz aralıksız sürüyor. Allah korusun, yaşanabilecek afetlerde ERAKUT ekibi ve Ego ile göreve hazırız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Doğu Anadolu, 3. Sayfa, Belçika, Türkiye, Erzurum, Güncel, Yaşam, AFAD, Ego, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ego, Türkiye’nin İlk Belgeli Arama Kurtarma Köpeği - Son Dakika

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