Eğriboz Adası'nda Yangın: İki Yerleşim Tahliye Edildi - Son Dakika
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Eğriboz Adası'nda Yangın: İki Yerleşim Tahliye Edildi

20.06.2026 18:56
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Atina yakınındaki Eğriboz Adası'nda çıkan yangın nedeniyle iki yerleşim yeri tahliye edildi.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki Eğriboz Adası'nda çıkan orman yangını nedeniyle 2 yerleşim yerinin tahliye edilmesine karar verildi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Ada'nın güney kesiminde çıkan yangının yayılması üzerine yetkililer, Mesohoria ve Raptei yerleşimlerinde yaşayanlardan bölgeyi terk etmelerini istedi.

İtfaiye ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürerken, yerleşim yerlerinin korunması için çalışmalar devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Yangın kaynaklı can kaybı veya yaralanmaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yunanistan'da yüksek sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarların etkisiyle birçok bölgede yangın riski yüksek seviyede seyrediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eğriboz Adası'nda Yangın: İki Yerleşim Tahliye Edildi - Son Dakika

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