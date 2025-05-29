Ehliyet Affı Teklifi Reddedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ehliyet Affı Teklifi Reddedildi

29.05.2025 00:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP'nin el konulan sürücü belgelerinin geri verilmesi önerisi, İçişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.

(TBMM) - TBMM Adalet Komisyonu'nda Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi teklifinin görüşmeleri sürüyor. CHP milletvekillerinin kanun teklifine ölüm ve yaralanma ile sonuçlan trafik kazaları ve uyuşturucu madde kullanımları dışında el konulan sürücü belgelerinin bir sefere mahsus olmak üzere geri verilmesini içeren madde teklifi reddedildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, el konulan ehliyetlerin çoğunun alkol ve uyuşturucu kaynaklı olduğunu, affın ise suçları arttırdığını ve kesinlikle karşı olduklarını ifade etti.

TBMM Adalet Komisyonu'nda 34 maddeden oluşan 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi teklifi görüşmeleri devam ediyor. CHP milletvekilleri, belirlenmiş süre zarfından ehliyeti geçici olarak alınanlara, ölümle ve yaralanma ile sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet verenler ile uyuşturucu ve uyarıcı madde aldığı tespit edilenler hariç olmak üzere, bir defaya mahsus olmak üzere sürücü belgelerinin geri verilmesi için madde teklifinde bulundu. Buna göre, "sürücü belgesi bu kapsamda kendilerine iade edilen sürücüler, bu tarihten sonra aynı mahiyette yapılacak yeni bir düzenlemeden faydalanamaz" ifadelerine yer verildi. Teklif kabul edilmedi.

"Sistemin dengesini korumasıyla açıklanabilir"

Maddenin gerekçesini açıklayan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şu ifadeler yer aldı:

"Ölçülülük ilkesi her türlü devlet müdahalesinin amaç ve hedefe uygun olarak orantılı olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu ile devletin vatandaşına karşı uyguladığı cezaların aşırı ve keyfi olmamasını ve ceza ile suç arasında makul bir denge kurulmasını zorunlu tutar. Ehliyet affı, ölçülülük ilkesi çerçevesinde değerlendirildiğinde toplumun genel güvenliği ve adalet anlayışı açısından önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu affın gerekliliği bir yandan hatalı sürücülere düzeltme ve yeniden başlama fırsatı sunmasıyla diğer yandan sistemin dengesini korumasıyla açıklanabilir.

Ülkemizde bir milyonu aşkın sürücünün, çeşitli trafik kuralı ihlali sebebiyle sürücü belgelerine el konulmuştur. Bu kişiler arasında mesleği şoförlük olan yurttaşlarımız da mevcuttur. Bu kişiler işsiz kalmakta, aile hayatında büyük sorunlar yaşamakta, geçim sıkıntısı çekmekte, sosyal yaşantısı büyük oranda etkilenmektedir."

"Etki analizine bakıldığında aflardan sonra suçların nasıl arttığını tartışalım"

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, ise 689 bin kişinin ehliyetine el konulduğunu belirterek afların kazaları arttırdığını belirtti. Ehliyet affının alışkanlık haline gelmemesi gerektiğini belirten Karaloğlu, "406 bin alkolden dolayı, 42 bin alkol cihazını reddetme, uyuşturucu 20 bin yani 499 bini zaten alkol ve uyuşturucu kaynaklı" dedi.

Bülbül'ün, "O zaman aftan sonra suç artıyorsa af da olmasın" sözlerine Karaloğlu, "Evet onun için de aynısını düşünüyoruz. Ayrı bir toplantıda onun da etki analizine bakıldığında aflardan sonra suçların nasıl arttığını tartışalım. Ehliyet affı ile ilgili de olumsuz düşünüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA

tbmm adalet komisyonu, İçişleri Bakanlığı, Münir Karaloğlu, Güvenlik, Politika, Sağlık, trafik, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyet Affı Teklifi Reddedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi Türkiye'de 6,1 milyar varillik yeni petrol keşfi
3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban’a günler kala yakalandı 3 aylıkken ahırdan kaçtı, Kurban'a günler kala yakalandı
Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı Berberdeki kardeş cinayetinin görüntüsü ortaya çıktı
Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi Türkiye’de bir ilk Yumurta ihracatına TSK için yeni düzenleme getirildi! Türkiye'de bir ilk
Köprü trafiğini kilitleyen kaza 5 araç birbirine girdi Köprü trafiğini kilitleyen kaza! 5 araç birbirine girdi
Erdoğan’ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti Erdoğan'ın imzasıyla 2 ilin valisi değişti
Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu’nun yeni görevi belli oldu Merkeze çekilen Tunceli Valisi Tekbıyıkoğlu'nun yeni görevi belli oldu
Dünya bu görüntüyü konuşuyor Gazze’de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Gazze'de çekilen fotoğraf Nazi kampına benzetildi
9 ilde yasa dışı bahis operasyonu 144 şüpheli yakalandı 9 ilde yasa dışı bahis operasyonu! 144 şüpheli yakalandı
Survivor’da beklenmedik ayrılık Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti Survivor'da beklenmedik ayrılık! Takım arkadaşına yenildi, hayallerine veda etti
Bıçak altına yatan Devrim Özkan’dan yeni haber Bıçak altına yatan Devrim Özkan'dan yeni haber

22:58
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga: 2 ölü, 9 yaralı
22:36
Yerlikaya: 9 Aralık’tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
Yerlikaya: 9 Aralık'tan itibaren 250 bin Suriyeli ülkesine döndü
19:39
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
Trump: Putin bizimle oyun oynuyorsa farklı davranacağım
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:53
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
Engelli kızının nişanlısıyla kaçan anne ile damat adayına hapis cezası
10:05
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
Eski iş yerine girip 8 bin 700 lira çalan şüpheli kameraya yakalandı
09:59
İlker Ayrık’tan şaşırtan ’Çakallarla Dans’ itirafı Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
İlker Ayrık'tan şaşırtan 'Çakallarla Dans' itirafı! Neden rol almadığını ilk kez açıkladı
09:58
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe’nin yeni antrenörü için bomba iddia
Mourinho ile ipler tamamen koptu: Fenerbahçe'nin yeni antrenörü için bomba iddia
09:47
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
Sinek ilacını kullanma şekli büyük tartışma yarattı: Yazıktır, günahtır
09:41
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
9 lira kargo ücreti ödedi, 54 bin lira dolandırıldı
09:40
İmamoğlu’nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
İmamoğlu'nun ortağı Seyfi Beyaz tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 01:51:33. #7.11#
SON DAKİKA: Ehliyet Affı Teklifi Reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.