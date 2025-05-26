Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ehliyet sınavı için kopya düzeneği hazırladığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otogarda bir şüphelinin yanındaki kişiye kulak içi aparat takmaya çalıştığını fark etti.
Şüphelilerin yanına giden ekipler, B.Y'nin aparatı ehliyet sınavında kopya çekmesi için R.A'ya takmak istediğini belirledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Ehliyet Sınavında Kopya Düzeni: 2 Gözaltı - Son Dakika
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