Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniğiyle Yakalandılar - Son Dakika
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Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniğiyle Yakalandılar

Ehliyet Sınavında Kopya Düzeniğiyle Yakalandılar

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan M.A. ve düzeneği yerleştiren M.F.B. gözaltına alındı. Polis, kopya amaçlı kullanılan cihazlara el koydu.

29.11.2024 15:18  Güncelleme: 15:19
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AMASYA'nın Merzifon ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle girmeye çalışan M.A. ve düzeneği yerleştirdiği tespit edilen M.F.B. gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün e-sınav merkezinde yapılan sürücü belgesi sınavında elektronik haberleşme cihazı kullanarak kopya çekildiğine ilişkin bilgi üzerine çalışma başlattı. M.A.'yı kopya düzeneğiyle girdiği sınavda suçüstü yakalayan polis ekipleri, sistem üzerinden kopya veren ve şüphelinin üzerine sistemi kuran M.F.B.'yi de sınav merkezi yakınlarında gözaltına aldı. Polis tarafından el detektörü ile M.A.'nın üzerinde yapılan aramada kopya için tertip edilmiş mobil wifi cihazı, kulaklık, mikrofon ve düğme şeklindeki kameradan oluşan düzeneğe el konuldu.

Şüpheliler hakkında 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Merzifon, Güvenlik, 3-sayfa, Amasya, Güncel, Eğitim, Hukuk, Polis, Son Dakika

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