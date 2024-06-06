Ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava girdirdikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava girdirdikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava girdirdikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı

Kayseri'de, ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava girdirdikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, sürücü kursları aracılığıyla başka kişilerin e-sınav ve direksiyon sınavlarına girmesini sağladıkları belirlendi. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde sahte belgeler ele geçirildi ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Ayrıca, farklı illerde ikamet eden 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

06.06.2024 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava girdirdikleri öne sürülen 4 şüpheli Kayseri'de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahyalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahyalı ilçesinde 4, farklı illerde 6 şüphelinin, daha önce ehliyet sınavında başarısız olan kişilerin yerine e-sınav ve direksiyon sınavlarına, sürücü kursları aracılığıyla başka kişilerin girmesini sağladıkları tespit edildi.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "ÖSYM Hizmetleri Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarını işlediği tespit edilen şüphelilerden 4'ü, Yahyalı ilçesinde yakalandı. Adreslerde 3 sürücü belgesi, başka kişilere ait 3 kimlik fotokopisi, 3 adli sicil belgesi fotokopisi, 3 okul diploma fotokopisi ve 3 fotoğraf ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Farklı illerde ikamet eden 6 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava girdirdikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:22 İstanbul Valiliği liste yayınladı Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak İstanbul Valiliği liste yayınladı! Belirlenen alanlar dışında ormanlık alanlara giriş yasak
13:55 Adıyaman’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Adıyaman'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
12:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran’da CHP’yi iade-i ziyarete gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Haziran'da CHP'yi iade-i ziyarete gidiyor
12:52 İstanbul’da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü İstanbul'da öğretmen aracına kurşun yağdırılarak öldürüldü
12:40 Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi’nde Başkan Özer’in savunması daha enteresan Bir akraba kayırmacılığı da Esenyurt Belediyesi'nde! Başkan Özer'in savunması daha enteresan
14:27 Türkiye’nin EURO 2024’te gruptan çıkma oranları belli oldu Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma oranları belli oldu
13:42 Müge Anlı’da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti Müge Anlı'da mide bulandıran cinayet itirafı: Halamla babaannem bir adamı öldürüp kıyma makinasında çekti
13:10 Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu Depremzede kızı istismar ettiği söylenen kuaför, canlı yayında kendisini böyle savundu
13:06 Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı Çalılık alana götürdüğü köpeğe cinsel istismarda bulunan şahıs gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2024 14:47:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ehliyet sınavında başarısız olan sürücü adaylarının yerine başkalarını sınava girdirdikleri öne sürülen 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement