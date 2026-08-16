Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 88 Bin Ceza - Son Dakika
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Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 88 Bin Ceza

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 88 Bin Ceza
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Uzunköprü'de tescilsiz motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 88 bin 500 lira ceza verildi.

Uzunköprü ilçesinde tescilsiz motosiklet kullanan ehliyetsiz sürücüye 88 bin 500 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Meriç yolunda seyreden plakasız motosikleti durdurdu.

Yapılan incelemede motosikletin tescilsiz olduğu ve sürücü Y.Ç.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 88 bin 500 lira ceza uygulandı, motosiklet de yediemin otoparkına çektirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 88 Bin Ceza - Son Dakika

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