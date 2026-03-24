Ehliyetsiz Sürücü Dronla Yakalandı
Ehliyetsiz Sürücü Dronla Yakalandı

24.03.2026 16:14
Kırıkkale'de ters şeride giren ehliyetsiz sürücü, dronla tespit edilip yakalandı.

KIRIKKALE'de polis uygulamasından kaçmak için otomobille ters şeride girip, aracı yol üzerinde bırakarak, başkasının kullandığı kamyonetle kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, dronla tespit edilip yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahalı Caddesi'nde dron destekli trafik uygulaması yaptı. Uygulamayı fark eden otomobil sürücüsü Ö.Ö., araçla ters şeride girip bir süre ilerledi. Daha sonra aracını yol üzerine bırakıp yaya olarak kaçan sürücü, başkasının kullandığı kamyonete binip bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. O anları dronla takip eden polis, Ö.Ö.'yü yol üzerindeki başka bir kontrol noktasında yakaladı.

Sürücünün, ehliyetine daha önce el konulduğu belirlendi. Sürücüye 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Polisin uyarı ve işaretlerine uymamak' ve 'Ters istikamette araç kullanmak' suçlarından cezai işlem uyguladı. Araç ise trafikten menedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

