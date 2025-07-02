Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve 4 araca çarptıktan sonra gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü tutuklandı.

Kurtuluş Mahallesi'nde dün polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan, 4 araca çarptıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü S.S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Karabük Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri dün Kurtuluş Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği 37 EU 910 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulunmuş, ikaza uymayan sürücü, 2'si ekip aracı olmak üzere 4 araca çarpmıştı.

Otomobil, kovalamaca sonucu Safranbolu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde park halinde bulunmuş, otomobilden inerek kaçan sürücü ve yolcular polis ekiplerince yakalanmıştı.

Ehliyetsiz sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 77 bin 976 lira idari para cezası uygulanmış ve araç trafikten men edilmiş, sürücü, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "mala zarar vermek" ve "kamu malına zarar vermek" suçlarından gözaltına alınmıştı.