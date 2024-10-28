Ehliyetsiz Sürücü Yargılanıyor

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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde aracıyla çarptığı iki kişiden birinin ölümüne diğerinin de yaralanmasına sebep olan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına başlandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan dava açılan tutuklu sanık Fatma A, (33) maktul Semiye Bayram'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Savunmasını yapan sanık, olay günü ilk kez araç kullanmadığını ileri sürdü.

Diploması bulunmadığı için ehliyet alamadığını anlatan Fatma A, "Halk eğitimden mezun olabilirsem ehliyet almak için başvuracaktım, olaydan önce de bu nedenle araç sürme çalışmalarını eşimle birlikte yapıyorduk. O gün ilk defa araç kullandığıma yönelik tespiti kabul etmiyorum. Olay tarihinde eşimle birlikte trafik kurallarını öğrenmek ve direksiyon, araç eğitim tecrübesi kazanmak için yola çıktık. Araçta ikimiz vardık." dedi.

Sanık, Büyükorhan çıkışından Bursa istikametine doğru hareket halinde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Rampadan aşağı gidiyordum. Gidiş geliş tek şerit yoldu. 10-15 kilometre hızla gidiyordum. 3-5 dakika çapa motorunu onun arkasında takipteydim, o yavaş gidiyordu, ben de yavaş gidiyordum. Arkamdan iki tane kamyon geldiğini gördüm bir tanesi beni ve çapa motorunu sollayıp hızlıca geçti. Diğeri de benim aracımın arkasına sıfır yanaştı. Sürekli ikaz verdi, kornaya bastı. 'Üzerime gelecek freni tutmuyor' diye düşündüm, kendimi sağa atmaya çalıştım, kaldırıma çıktım. Biraz şarampol gibi aşağıdaydı yoldan çıktığımı fark edince tekrar sola yola girmek istediğimde çapa motoruna temas ettim. Kullandığım güzergahta sollama yasağı vardı. Orası araç sollamasına uygun değildi. Keza yolda kesintisiz beyaz çizgi vardı."

Fatma A, kaza tespit tutanağındaki kusuru ve bilirkişi raporunu kabul etmediğini de dile getirdi.

Kazada yaralanan Cemal Bayram ise şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Söz konusu patpat makinesini tarlada kullanırım. Olay tarihinde Büyükorhan'a eşimle beraber erzak almak için gitmiştik. Oradan da benzinliğe uğradık, benzin aldık. Köye dönüyorduk. Ara sıra bu şekilde trafiğe çıkardım ancak yolun hep sağ tarafından giderim." dedi.

Diğer müşteki ve tanıkların dinlenmesinin ardından söz verilen sanık avukatı Hüseyin Çay, müşteki Cemal Bayram'ın trafiğe yasak olan patpat ile yola çıktığını ve ayrıca asgari hız sınırlarına aykırı davrandığını ifade etti.

Kazanın olduğu yerde sollama yasağı bulunduğunu, müvekkilinin de bu sebeple sollama yapmadığını dile getiren Çay, "Birinci araç solladıktan sonra ikinci aracın kornaya basması ve aracın sensörlerinden uyarı gelmesi neticesinde panik yaparak kendisini sağa atmıştır. Bilinçli taksir uygulanması talep edilmişse de Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararlarında aracın ehliyetsiz kullanılması hususunun doğrudan bilinçli taksir hükümlerinin uygulanmasını gerekmediği kararları vardır. Atılı suç vasfının müvekkil bakımından lehe değişme ihtimali vardır, tutukluluk süresi de dikkate alınarak müvekkilin tahliyesini talep ederiz." diye konuştu.

Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Büyükorhan ilçesinde 29 Temmuz'da meydana gelen olayda, Cumhuriyet Mahallesi Bursa yolunda çapa motoruyla seyreden Cemal Bayram (72) ile yanında bulunan eşi Semiye Bayram'a (64), aynı yolda hafif ticari araçla seyreden Fatma A, kontrolünü kaybederek, arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle çapa motorunun devrilmiş, Cemal ve Semiye Bayram yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Semiye Bayram, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Fatma A, tutuklanmış ve hakkında dava açılmıştı.