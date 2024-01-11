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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı - Son Dakika
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Ehliyetsiz sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı

Trabzon'un Yomra ilçesinde ehliyetsiz bir sürücünün kullandığı minibüs, motokurye Ali İhsan Sekmenoğlu'na çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan motokurye hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunuyor. Sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

11.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:49
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TRABZON'un Yomra ilçesinde ehliyetsiz sürücü A.İ.'nin (17) kullandığı minibüsün çarptığı motokurye Ali İhsan Sekmenoğlu (30) ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçenin Sancak Mahallesi Trabzon Caddesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü A.İ. idaresindeki 07 LKC 60 plakalı minibüs, önünde giden kurye Ali İhsan Sekmenoğlu'nun 61 AFP 267 plakalı motosikletine çarptı. Sekmenoğlu metrelerce sürüklenirken, başından çıkan kaskı da savruldu.

Kazada yaralanan motokurye, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan Ali İhsan Sekmenoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Sürücü A.İ. gözaltına alınırken, kaza çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ehliyetsiz sürücünün çarptığı motokurye ağır yaralandı
Kaynak: DHA
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