Ehliyetsiz Sürücüye 281 Bin Lira Ceza

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye 281 bin 246 lira ceza kesildi.
Pınarbaşı Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekiplerinin durdurmak istediği 09 ASR 761 plakalı motosikletin sürücüsü H.Ç. (16) kaçmaya başladı.
Şüpheli, kovalamacanın ardından Koca Cami Caddesi'nde yakalandı.
Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmak, "dur" ihtarına uymamak ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten toplam 281 bin 246 lira idari para cezası uygulandı.
Motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
