İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde K.Ş. yönetimindeki plakasız motosikleti Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde durdurdu. İncelemede K.Ş.'nin ehliyetinin olmadığı ve plakası olmayan hurda statüsündeki motosikletle trafiğe çıktığı belirlendi. K.Ş.'ye, 'Trafik kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 86 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.
Son Dakika › Güncel › Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin Lira Ceza - Son Dakika
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