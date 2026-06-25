Ehliyetsiz Sürücüye 86 Bin Lira Ceza

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde polis tarafından durdurulan plakasız ve hurda statüsündeki motosikletin ehliyetsiz sürücü K.Ş.'ye (37) toplam 86 bin lira ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde K.Ş. yönetimindeki plakasız motosikleti Mescit Mahallesi 19 Mayıs Caddesi üzerinde durdurdu. İncelemede K.Ş.'nin ehliyetinin olmadığı ve plakası olmayan hurda statüsündeki motosikletle trafiğe çıktığı belirlendi. K.Ş.'ye, 'Trafik kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 86 bin lira idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise trafikten menedilerek, yediemin otoparkına çekildi.