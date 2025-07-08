Ehliyetsiz Sürücüye Hapis Cezası

Samsun'un Atakum ilçesinde motokuryenin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasıyla ilgili yargılanan ehliyetsiz otomobil sürücüsüne, 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

Samsun 2. Çocuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, kullandığı otomobille çarptığı motosiklet sürücüsü Sefa Şerif Efe'nin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan M.B. (17) ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.B, duruşmadaki savunmasında, seyir halindeyken önündeki aracı sollamak için şeridinin dışına çıktığı sırada karşıdan gelen aracın farlarının gözüne aldığını, bu nedenle kazanın meydana geldiğini öne sürdü.

Araçla trafiğe ilk kez çıktığını ileri süren M.B, "Bu sebeple biraz tedirgindim. Tanıkların hız yaptığıma ilişkin beyanlarını kabul etmiyorum. Zaten yol, hız yapmamı engelleyecek kadar bozuk vaziyetteydi. Sonuçtan pişmanım, beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme, sanığı, "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırdı.

Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi 4009. Sokak'ta 19 Nisan 2024'te ehliyetsiz sürücü M.B'nin kullandığı 55 AAH 229 plakalı otomobille motokurye Sefa Şerif Efe'nin kullandığı motosikletle çarpışmış, Efe kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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