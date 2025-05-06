Ehliyetsiz Sürücüye Kovalamaca - Son Dakika
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Ehliyetsiz Sürücüye Kovalamaca

Ehliyetsiz Sürücüye Kovalamaca

Karabük'te polise 'dur' demeyen ehliyetsiz sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı ve ceza aldı.

06.05.2025 00:27
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Karabük'te polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Polis ekipleri, Balıklarkayası Kavşağı'nda durumundan şüphelendiği 78 AAH 116 plakalı hafif ticari aracın sürücüsüne megafonla "dur" ikazında bulundu.

"Dur" ikazına uymayan sürücü, kovalamaca sonucu Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33. Cadde'de yakalandı.

Yaşı küçük sürücü B.A.Ü'ye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince toplam 41 bin 364 lira idari para cezası uygulandı ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

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