Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçtı

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve otomobille kaza yapan Hacı Recep Filikçi (19), aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve 1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Filikçi, basın mensuplarına, Çek dayım, istediğin kadar çekebilirsin. 1 milyon takipçim yok. Alkollü olduğum için kaçtım dedi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin, şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu 68 AB 368 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçtı. Yaklaşık yarım saat süren takibin ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Paşacık Mahallesi'nde kaldırıma çarpıp durdu. Kaza yapan sürücü, bu kez aracı bırakıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibiyle yakalanan sürücü Recep Filikçi'nin kontrolünde 1 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye, 'Alkollü araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'Kırmızı ışıkta geçmek', 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Ters şeritten gitmek' suçlarından toplam 18 bin 220 lira ceza uygulandı, ehliyetine el koyuldu. Otomobil otoparka çekildi. Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen sürücü Filikçi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Çek dayım, kurban olduğum, beni istediğin kadar çekebilirsin. Benim 1 milyon takipçim yok. Ehliyetim yok ve alkollü olduğum için kaçtım derken, ifadesi için polis merkezine götürüldü.