 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçtı

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ve otomobille kaza yapan sürücü, aracını bırakıp kaçtı. Yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve 1 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye çeşitli suçlardan toplam 18 bin 220 lira ceza uygulandı.

23.12.2023 - 16:30,
Abone Ol

AKSARAY'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan ve otomobille kaza yapan Hacı Recep Filikçi (19), aracını bırakıp yaya olarak kaçtı. Yakalanan sürücünün ehliyetsiz ve 1 promil alkollü olduğu tespit edildi. Filikçi, basın mensuplarına, Çek dayım, istediğin kadar çekebilirsin. 1 milyon takipçim yok. Alkollü olduğum için kaçtım dedi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. Polisin, şüphe üzerine 'dur' ihtarında bulunduğu 68 AB 368 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçtı. Yaklaşık yarım saat süren takibin ardından sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Paşacık Mahallesi'nde kaldırıma çarpıp durdu. Kaza yapan sürücü, bu kez aracı bırakıp kaçtı. Polis ekiplerinin takibiyle yakalanan sürücü Recep Filikçi'nin kontrolünde 1 promil alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Sürücüye, 'Alkollü araç kullanmak', 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak', 'Dur ihtarına uymamak', 'Kırmızı ışıkta geçmek', 'Ehliyetsiz araç kullanmak' ve 'Ters şeritten gitmek' suçlarından toplam 18 bin 220 lira ceza uygulandı, ehliyetine el koyuldu. Otomobil otoparka çekildi. Hastaneye sağlık kontrolüne getirilen sürücü Filikçi, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, Çek dayım, kurban olduğum, beni istediğin kadar çekebilirsin. Benim 1 milyon takipçim yok. Ehliyetim yok ve alkollü olduğum için kaçtım derken, ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçtı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Güvenlik, Ceza, Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçtı - Son Dakika


16:35
Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25
Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02
13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42
Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33
Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28
Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10
Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07
Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü

Son Dakika
16:35 Şehit Yasin Karaca'nın baba evini devlet yeniden yaptıracak
16:25 Ancelotti kararını verdi! 2024 Arda'nın yılı olacak
16:02 13 yıllık husumet nedeniyle oto tamircisine kurşun yağdırdı
15:42 Büyükçekmece'de bir apartmanın önünde el bombası bulundu
15:33 Atilla Taş, polise mukavemet gösterdiği gerekçesiyle tutuklandı
15:28 Doğuştan çift rahmi olan kadın, iki bebeği iki ayrı günde doğurdu
15:10 Pereira: İkisi de derbide markaj altında tutulacak
15:07 Boşanma aşamasındaki kadın parkta vurulup öldürüldü
15:00 İstanbul'da kentsel dönüşüm seferberliği başlıyor! Kişi başı 1,5 milyon lira destek sağlanacak
14:47 Hamas, İsrail askerlerini İsrail füzeleriyle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 17:09:26. #1.13#
SON DAKİKA: Ehliyetsiz ve alkollü sürücü polisten kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement