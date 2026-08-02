Ehud Barak'tan Gazze Ateşkesine Eleştiri - Son Dakika
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Ehud Barak'tan Gazze Ateşkesine Eleştiri

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Eski Başbakan Barak, Gazze'deki ateşkesin İsrail'in taleplerini göz ardı ettiğini savundu.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının "İsrail'i ve taleplerini göz ardı ettiğini" savundu.

İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'a konuşan Barak, Gazze Barış Kurulu tarafından yayımlanan taslak anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Barak, "Anlaşmanın metni oldukça muğlak ancak genel bakımdan net. İsrail ve talepleri göz ardı ediliyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın "tam bir silahsızlandırma, silahların Gazze Şeridi'nden çıkarılması ya da Hamas liderliğinin sürgün edilmesini öngörmediğini" belirten Barak, aksine metnin "suikastların durdurulması ve Gazze'nin yüzde 65'i yerine yüzde 53'ünün kontrolüne geri dönülmesinin öngörüldüğünü" söyledi.

Barak, "Acı gerçek şu ki Trump, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'yu gerçekten dikkate almıyor." ifadesini kullandı.

Gelinen durumunun "son derece kaygı verici" olduğunu belirten Barak, şunları kaydetti:

"Netanyahu, Trump ile müzakere etme yeteneğini tamamen kaybetti. ABD Başkanı'nın yakın çevresi de ona olan güvenini tamamen yitirdi, Trump ile olan ilişkisinde derin çatlaklar var. Hamas mensuplarının elinde on binlerce silah var ve bunların toplanması konuşulmuyor."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 28 Temmuz'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmenin "şimdiye kadar yaptığı en iyi görüşmelerinden biri" olduğunu iddiasında bulunmuştu.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyuruldu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ehud Barak'tan Gazze Ateşkesine Eleştiri - Son Dakika

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