Ehud Olmert'ten Gazze Açıklaması - Son Dakika
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Ehud Olmert'ten Gazze Açıklaması

Eski Başbakan Olmert, İsrail'in Gazze'deki eylemlerini 'savaş suçuna çok yakın' olarak nitelendirdi.

21.05.2025 11:19
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Eski İsrail Başbakanı Ehud Olmert, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptıklarının "savaş suçuna çok yakın olduğunu" belirtti.

Olmert, BBC'ye yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında çok sayıda İsrail askerinin yanı sıra binlerce masum Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirten Olmert, bunun her açıdan iğrenç ve çirkin bir durum olduğunu ifade etti.

Gazze'ye yönelik saldırılarının "amacı olmayan bir savaş" olduğunu dile getiren Olmert, İsrailli esirlerin de bu saldırılarla kurtarılma ihtimalinin bulunmadığını kaydetti.

Olmert, İsrail'in şu anda Gazze'de yaptıklarının "savaş suçuna çok yakın olduğunu" söyledi.

İsrail muhalefetinden Demokratlar Partisi lideri ve eski Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yair Golan da İsrail ordusunun Gazze'de çocukları hobi için öldürdüğünü söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ehud Olmert'ten Gazze Açıklaması - Son Dakika

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