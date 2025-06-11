EİT Sağlık Turizmi Konferansı İran'da - Son Dakika
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EİT Sağlık Turizmi Konferansı İran'da

11.06.2025 14:08
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İran'da EİT Sağlık Turizmi Konferansı başladı; 2 milyon turist hedefleniyor.

İran'da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) 3. Sağlık Turizmi Konferans ve Sergisi, düzenlendi.

EİT 3. Sağlık Turizmi Konferans ve Sergisi, Hemedan kentinde İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Rıza Salihi Emiri ve EİT Genel Sekreteri Esed Han'ın yanı sıra Türkiye'nin de aralarında olduğu üye ülkelerden temsilciler ile sağlık ve turizm sektöründen iş insanlarının katıldığı törenle açıldı.

İran Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Bakanı Emiri, açılış töreninde ülkesinin turizm sektörünün geliştirilmesine öncelik verdiğini, hükümetin yedinci 5 yıllık planında sağlık turizmi kapsamında, 2 milyon turistin ülkeye çekilmesinin ve 6 milyar dolar gelir elde edilmesinin planlandığını belirtti.

EİT üyesi ülkelerle bu alandaki aktif işbirliğini vurgulayan Emiri, "EİT alanında bir arada durabilmeli, kapasitelerimizi paylaşabilmeliyiz. Çünkü EİT bir rekabet alanı değil, EİT üyesi ülkelerin bir arada durması gerekiyor." dedi.

EİT Genel Sekreteri Han da turizmin özellikle sağlık turizminin EİT bölgesinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve halklar arası bağların güçlendirilmesi açısından giderek artan önemine dikkati çekti.

Program kapsamında katılımcılar, 11. yüzyılda Hemedan'da hayatını kaybeden tarihin en ünlü bilim insanlarından İbn-i Sina'nın kentteki türbesini ziyaret etti.

Üç gün sürecek etkinlik kapsamında katılımcılar, interaktif oturumlar, B2B görüşmeler, sergiler ve saha ziyaretlerine katılacak.

Konferans, kamu ve özel sektör paydaşları arasında bilgi alışverişi, hizmet tanıtımı ve işbirliği geliştirmeye yönelik stratejik bir platform olarak hizmet verecek.

Etkinlik ayrıca, EİT çerçevesindeki turizm işbirliğinin temel önceliklerinden biri olan turizm ürün ve hizmetlerinin çeşitlendirilmesi çabalarına da katkı sağlamayı hedefliyor.

Türkiye, İran ve Pakistan tarafından 1985'te kurulan EİT, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak, bölge içi ticareti geliştirmek, EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek ve üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel EİT Sağlık Turizmi Konferansı İran'da - Son Dakika

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