EİT Zirvesi Azerbaycan'da Yapıldı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'nin Hankendi'de düzenlenmesinin Azerbaycan'ın barışçıl girişiminin açık göstergesi olduğunu belirtti.

Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov, Azerbaycan'ın Hankendi kentinde düzenlenen EİT 17'nci Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tokayev'in gönderdiği mesajını okudu.

Mesajda, zirvenin özellikle Hankendi kentinde düzenlenmesinin Azerbaycan'ın bölgedeki barışçıl ve sürdürülebilir kalkınma sürecindeki girişiminin açık kanıtı olduğu belirtilerek "Kardeş Azerbaycan'ın başkanlığında düzenlenen EİT Zirvesi'nin bölgesel ortaklığı daha da geliştirmeye yeni bir ivme kazandıracağına inancım tamdır." denildi.

Kazakistan'ın çok taraflı bağları geliştirmeye ve bölgesel ortaklığa dayalı açık ekonomik alan oluşturmaya niyetli olduğu belirtilen mesajda, "Halihazırda Kazakistan'ın EİT ülkeleriyle karşılıklı ticaret hacmi büyüyor. Bu yılın ilk 4 ayında karşılıklı ticaret yüzde 6,9 artarak 4,7 milyar dolara ulaştı." ifadeleri kullanıldı.

Mesajda, Kazakistan olarak EİT bölgesinde ticareti çeşitlendirme çağrısında bulundukları ve özellikle teşkilat çerçevesinde ulaştırma ve lojistik, dijital dönüşüm, turizm, iklim değişikliği ile mücadele alanlarında işbirliğine güçlendirmeye yönelik adımlara devam edecekleri bildirildi. ???????