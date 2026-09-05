Ejder Açıkkapı, Keban'daki alabalık üreticileriyle sorunlarını görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ejder Açıkkapı, Keban'daki alabalık üreticileriyle sorunlarını görüştü

Ejder Açıkkapı, Keban\'daki alabalık üreticileriyle sorunlarını görüştü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, beraberindeki parti yöneticileriyle Keban ilçesindeki bir tesiste alabalık üreticileriyle bir araya geldi. Açıkkapı, sektörün sorunlarını, beklentilerini ve fırsatlarını ele aldıklarını, bölge ekonomisine katkı sunacak değerlendirmeler yaptıklarını söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Keban ilçesinde alabalık üreticileriyle buluştu.

Milletvekili Açıkkapı, beraberinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç ile bir tesiste Elazığ İli ve İlçeleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin ve alabalık üretimi yetiştiricileriyle bir araya geldi.

İlçenin bereketli sularında istihdama değer katan her adımı önemsediklerini belirten Açıkkapı, "Balıkçılık sektörünün sorunlarını, beklentilerini ve geleceğe dair fırsatlarını ele alarak, hem bölge ekonomisine hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacak değerlendirmeler gerçekleştirdik. Keban'ımızda su ürünleri sektörünün mevcut durumunu, üreticilerimizin talep ve beklentilerini değerlendirdik, sektörün gelişimine yönelik görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Açıkkapı, birlik başkanı Elgin'e ve sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Ejder Açıkkapı, Milletvekili, AK Parti, Ekonomi, Elazığ, Güncel, Keban, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ejder Açıkkapı, Keban'daki alabalık üreticileriyle sorunlarını görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
Osimhen’in 50 milyon TL’lik Ferrari’si asfaltı ağlattı Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor binlerce yılan burada Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada
Sakatlanan Osimhen’den ilk açıklama geldi Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

20:01
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe
19:55
Atletico Madrid’i paramparça ettiler
Atletico Madrid'i paramparça ettiler
19:51
Filipe Luis, Monaco’yla fırtına gibi başladı
Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı
19:45
Osimhen’de büyük tehlike O maçları kaçırabilir
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 21:00:22. #7.12#
SON DAKİKA: Ejder Açıkkapı, Keban'daki alabalık üreticileriyle sorunlarını görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement