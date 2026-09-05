Ejder Açıkkapı, Keban\'daki alabalık üreticileriyle sorunlarını görüştü

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Keban ilçesinde alabalık üreticileriyle buluştu.

Milletvekili Açıkkapı, beraberinde AK Parti İl Başkanı İbrahim Sencer Selmanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Öner Tunç ile bir tesiste Elazığ İli ve İlçeleri Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Gökhan Elgin ve alabalık üretimi yetiştiricileriyle bir araya geldi.

İlçenin bereketli sularında istihdama değer katan her adımı önemsediklerini belirten Açıkkapı, "Balıkçılık sektörünün sorunlarını, beklentilerini ve geleceğe dair fırsatlarını ele alarak, hem bölge ekonomisine hem de şehrimizin kalkınmasına katkı sunacak değerlendirmeler gerçekleştirdik. Keban'ımızda su ürünleri sektörünün mevcut durumunu, üreticilerimizin talep ve beklentilerini değerlendirdik, sektörün gelişimine yönelik görüş alışverişinde bulunduk." dedi.

Açıkkapı, birlik başkanı Elgin'e ve sektör temsilcilerine teşekkür etti.